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تعليم

نوعية عين شمس توضح معايير المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

السبت 23/مايو/2020 - 05:23 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية  جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار المجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين. 

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وأضاف عميد كلية تربية نوعية انه سوف يتم قبول الابحاث ابتداء من يوم 31 مايو وسوف نقبل الابحاث علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير : 

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_عنوان المقدمة :150 الي 250 كلمة 
_الهدف من البحث:100 الي 150كلمة 
_الاطار النظري :1500 الي 2000 كلمة 
_علي ان تكون نسبة الاقتباس لا تزيد عن 25%
_الالتزام بعدد المراجع المحددة من قبل كل أستاذ 
_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية 
_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة 
_تحليل الطالب لموضوع البحث 

ونوه الدكتور أسامة  إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابهه الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبون في المقرر.




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