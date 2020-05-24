التيك توك.. برلمانية: عناصر نسائية تستقطب الشباب للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على ضرورة فرض رقابة صارمة على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي لمنع نشر أي محتوى منافي للأخلاق والأمن المجتمعي، مطالبة مالكي تطبيق "تيك توك" بمراجعة الفيديوهات قبل عرضها بالتطبيق، نظرا لما قد تتضمنه من محتوى خادش للحياء أو يحرض على العنف والإرهاب.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن المحتوى الإرهابي لتطبيق التيك توك، حيث تم استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية في تحريض الشباب على الإرهاب والانضمام إليهم من خلال بث فيديوهات عبر التطبيق لعمليات هذه الجماعات الإرهابية وتوثيق ارتكابها واستخدام الأسلحة وصناعة القنابل اليدوية.
وأضافت أنهم يقومون أيضا ببث أناشيدهم وشعاراتهم بجانب موسيقى جاذبة للمراهقين من الشباب، كما يتم تجنيد عناصر نسائية لاستقطاب الشباب وحثهم على الانضمام لهذه التنظيمات الإرهابية.
وحذرت النائبة من خطورة التطبيق خاصة في ظل زيادة عدد متابعيه الذي وصل إلى أكثر من 250 مليون مستخدم، بجانب سرعة انتشاره بين الشباب على الهواتف الذكية، والمبالغ المالية التي تقدمها بعض الشركات للشباب والفتيات نظير تقديم محتوى عليه.
وكان ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ، لفتاة تطبيق التيك توك "منة عبد العزيز" التى تدعي فيها اغتصابها فى نهار رمضان؛ من قبل عدد من أصدقائها، وإجبارها على تصوير مقاطع مخلة.