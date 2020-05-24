AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

التيك توك.. برلمانية: عناصر نسائية تستقطب الشباب للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية

الأحد 24/مايو/2020 - 03:01 ص
فتاة التيك توك
فتاة التيك توك
Advertisements
أحمد أيمن
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على ضرورة فرض رقابة صارمة على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي لمنع نشر أي محتوى منافي للأخلاق والأمن المجتمعي، مطالبة مالكي تطبيق "تيك توك" بمراجعة الفيديوهات قبل عرضها بالتطبيق، نظرا لما قد تتضمنه من محتوى خادش للحياء أو يحرض على العنف والإرهاب.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن المحتوى الإرهابي لتطبيق التيك توك، حيث تم استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية في تحريض الشباب على الإرهاب والانضمام إليهم من خلال بث فيديوهات عبر التطبيق  لعمليات هذه الجماعات الإرهابية وتوثيق ارتكابها واستخدام الأسلحة وصناعة القنابل اليدوية.

وأضافت أنهم يقومون أيضا ببث أناشيدهم وشعاراتهم بجانب موسيقى جاذبة للمراهقين من الشباب، كما يتم تجنيد عناصر نسائية لاستقطاب الشباب وحثهم على الانضمام لهذه التنظيمات الإرهابية.

وحذرت النائبة من خطورة التطبيق خاصة في ظل زيادة عدد متابعيه الذي وصل إلى أكثر من 250 مليون مستخدم، بجانب سرعة انتشاره بين الشباب على الهواتف الذكية، والمبالغ المالية التي تقدمها بعض الشركات للشباب والفتيات نظير تقديم محتوى عليه.

وكان ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ، لفتاة تطبيق التيك توك "منة عبد العزيز" التى تدعي فيها اغتصابها فى نهار رمضان؛ من قبل عدد من أصدقائها، وإجبارها على تصوير مقاطع مخلة.

ونشرت فتاة "التيك توك"، منة عبد العزيز، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تدعى فيه أن أصدقاءها قاموا باغتصابها فى نهار رمضان بعدما دعوها إلى تناول الإفطار في منزلهم، وقاموا بالتعدى عليها بالضرب وإجبارها على تصوير مقاطع إباحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد واقعة فتاة التيك توك حنين حسام.. تعرف على حقيقة تطبيق Likee لايكي

قصة فتاة التيك توك على السوشيال ميديا.. الشهرة وحلم الثراء لغز القضية.. محادثات جنسية وبيع أجساد الضحايا عبر مواقع التواصل

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

ادعت اغتصابها وتصويرها.. فحص فيديوهات فتاة التيك توك منة عبد العزيز

أخبار الحوادث.. قصة فتاة تيك توك منة عبد العزيز ومازن إبراهيم.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد

بعد اغتصاب فتاة التيك توك.. تحركات برلمانية لتجريم التطبيق .. ومطالب بحظره فى مصر

ترشيحاتنا

أحمد موسي: انتظروا مسلسل هجمة مرتدة في رمضان القادم من ملفات المخابرات المصرية.. فيديو

الأزهر يحدد آخر موعد لأداء صلاة عيد الفطر

أحمد موسى: عايز الخونة يتألموا من مشهد إعدام عشماوي.. فيديو

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

توقعات.. علماء: فيروس كورونا يختفى من العالم 4 ديسمبر

خمرة في رمضان | ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة على حمام السباحة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة