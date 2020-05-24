التيك توك.. برلمانية: عناصر نسائية تستقطب الشباب للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية

وكان ذلك بعد أن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ، لفتاة تطبيق التيك توك "

منة عبد العزيز

" التى تدعي فيها اغتصابها فى نهار رمضان؛ من قبل عدد من أصدقائها، وإجبارها على تصوير مقاطع مخلة.