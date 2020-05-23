خبيرة: مبادرة «المركزي» تعالج أزمة السيولة في شركات المقاولات وحافز للانضمام للاقتصاد الرسمي

ال 100 مليار جنيه في معالجة أزمة السيولة النقدية التي عانت منها الشركات خاصة في قطاع المقاولات والتشييد منذ انتشار

100 مليار بفائدة 8 % للشركات التي حجم أعمالها السنوية 50 مليون فأكثر بعد معاناة الشركات من توفير السيولة نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا علي كافة القطاعات مع زيادة تكلفة الإجراءات الاحترازية.

واضافت «السواح» في تصريحات لها، أن

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وأكدت خبيرة سوق المال، أن قرار البنك المركزي المصري ، يدل على وعي الحكومة وإدراكها بأهمية قطاع المقاولات الذي يمثل الذراع الرئيسية للنمو في أي دولة، وقالت: «أتوقع سرعة دوران عجلة الإنتاج سريعًا بعد العيد مع اتجاه الحكومة لتخفيف إجراءات الحظر والتعايش مع الأزمة».





وأشارت إلى أن جميع شركات في قطاع المقاولات أكثر المستفيدين من هذه المبادرة بمختلف شرائحها حيث تتمتع بمبادرة أخرى وهي مبادرة الـ5٪؜ للبنك المركزي للشركات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه.





وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة قيام البنك المركزي بتخفيف الاشتراطات الخاصة باستفادة الشركات من المبادرة حيث إن قطاع المقاولات، الوحيد الذي حدد البنك المركزي له نسب مخاطرة عالية وستكون الاشتراطات صعبة على الشركات في الاستفادة من هذه المبادرة.





وأضافت عضو جمعية رجال الأعمال، أن تخفيف وتبسيط الإجراءات قد يساهم في دخول قطاع غير رسمي كبير من شركات المقاولات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.



