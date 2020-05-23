كيف تقوم بتطهير السيارة من كورونا



في ظل انتشار وباء كورونا يجب علينا الاهتمام بالنظافة الشخصية و تعقيم اليدين بشكل دوري و يجب عليك ايضا تعقيم السيارة بشكل دوري للوقاية من الاصابة بالفيروس . في هذا السياق نطرح عليكم كيفية تطهير وتنظيف السيارة .





كيف تقوم بتنظيف وتطهير السيارة :







– اذا كانت سيارتك كبيرة فإن الجزء الخلفي دائما يحتوي على مقصورات في الأرضية، تحقق منها وافرغها وامسحها جيدا و قم بتطهيرها حفاظا علي سلامتك .

–عند تنظيف ارضية السيارة يجب تحريك المقاعد للأمام والخلف لأقصي درجة للوصول للأماكن المخفية الضيقة وتنظيفها و تطهيرها بشكل جيد باستخدام الكحول .– بعد تحريك المقاعد ستظهر مسارات الحديد، قم بتنظيفها جيدا بمنشفة مع المحاولة للوصول للمنطقة بين الحديدتين وتنظيفها للوقاية من الفيروس .– استخدام منشفة نظيفة ملفوفة حول فرشاة، مما ستسمح لك للوصول إلى أضيق الأماكن ويمكن ان يصل اليها الفيروس .– قم بتحريك الكنبة الخلفية ان استطعت وقم بتنظيف الزوايا والفجوات، لأنها تكون مأوى لمجموعة من الفيروسات التي يمكن ان تصيبك لا قدر الله .– بعد تنظيف الماسارت و تحريك المقاعد ستظهر المنطقة بين المقاعد الأمامية والكونسول المركزي فقم بتنظيفها جيدا بأستخدام المطهرات .