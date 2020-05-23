كيف تقوم بتطهير السيارة من كورونا

في ظل انتشار وباء كورونا يجب علينا الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين بشكل دوري و يجب عليك ايضا تعقيم السيارة بشكل دوري للوقاية من الاصابة بالفيروس. في هذا السياق نطرح عليكم كيفية تطهير وتنظيف السيارة .
كيف تقوم بتنظيف وتطهير السيارة :
–عند تنظيف ارضية السيارة يجب تحريك المقاعد للأمام والخلف لأقصي درجة للوصول للأماكن المخفية الضيقة وتنظيفها و تطهيرها بشكل جيد باستخدام الكحول .
– بعد تحريك المقاعد ستظهر مسارات الحديد، قم بتنظيفها جيدا بمنشفة مع المحاولة للوصول للمنطقة بين الحديدتين وتنظيفها للوقاية من الفيروس .
– اذا كانت سيارتك كبيرة فإن الجزء الخلفي دائما يحتوي على مقصورات في الأرضية، تحقق منها وافرغها وامسحها جيدا و قم بتطهيرها حفاظا علي سلامتك .
– استخدام منشفة نظيفة ملفوفة حول فرشاة، مما ستسمح لك للوصول إلى أضيق الأماكن ويمكن ان يصل اليها الفيروس .
– قم بتحريك الكنبة الخلفية ان استطعت وقم بتنظيف الزوايا والفجوات، لأنها تكون مأوى لمجموعة من الفيروسات التي يمكن ان تصيبك لا قدر الله .
– بعد تنظيف الماسارت و تحريك المقاعد ستظهر المنطقة بين المقاعد الأمامية والكونسول المركزي فقم بتنظيفها جيدا بأستخدام المطهرات .