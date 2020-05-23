AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيف تقوم بتطهير السيارة من كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 08:00 م
كيف تقوم بتطهير السيارة
كيف تقوم بتطهير السيارة من كورونا
Advertisements
اشرف عطية
في ظل انتشار وباء كورونا يجب علينا الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين بشكل دوري و يجب عليك ايضا تعقيم السيارة بشكل دوري للوقاية من الاصابة بالفيروس. في هذا السياق نطرح عليكم كيفية تطهير وتنظيف السيارة .

كيف تقوم بتنظيف وتطهير السيارة :


–عند تنظيف ارضية السيارة يجب تحريك المقاعد للأمام والخلف لأقصي درجة للوصول للأماكن المخفية الضيقة وتنظيفها و تطهيرها بشكل جيد باستخدام الكحول .

– بعد تحريك المقاعد ستظهر مسارات الحديد، قم بتنظيفها جيدا بمنشفة مع المحاولة للوصول للمنطقة بين الحديدتين وتنظيفها للوقاية من الفيروس .

– اذا كانت سيارتك كبيرة فإن الجزء الخلفي دائما يحتوي على مقصورات في الأرضية، تحقق منها وافرغها وامسحها جيدا و قم بتطهيرها حفاظا علي سلامتك .

– استخدام منشفة نظيفة ملفوفة حول فرشاة، مما ستسمح لك للوصول إلى أضيق الأماكن ويمكن ان يصل اليها الفيروس .

– قم بتحريك الكنبة الخلفية ان استطعت وقم بتنظيف الزوايا والفجوات، لأنها تكون مأوى لمجموعة من الفيروسات التي يمكن ان تصيبك لا قدر الله .

– بعد تنظيف الماسارت و تحريك المقاعد ستظهر المنطقة بين المقاعد الأمامية والكونسول المركزي فقم بتنظيفها جيدا بأستخدام المطهرات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتبعها فورًا.. 5 خطوات يجب استخدامها لـ تطهير المنزل بشكل صحيح

5 خطوات لتعقيم هاتفك المحمول للوقاية من كورونا

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

عشان دايما في إيدك.. تعلم طريقة آمنة لتعقيم هاتفك المحمول

اتبعها واحم نفسك.. إجراءات يومية للوقاية من فيروس كورونا

كيفية تنظيف مقاعد السيارة

ترشيحاتنا

نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

قصة مقتل أية هاشم التي هزت بريطانيا .. تفاصيل

السعودية: تسجيل 15 حالة وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إغلاق طرق الكورنيش غدا بالمحافظات عدا القاهرة والجيزة وأسيوط وحتى السبت القادم

بعد انتهاء مسلسل الاختيار .. أغنية جديدة من القوات المسلحة تخليدًا لذكرى الشهداء

28 حالة.. مصر تسجل أكبر معدل وفيات يومية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد تهنئ المتابعين بعيد الفطر

مع التورته والأطفال .. زوجة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاده بإطلالة ناعمة

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد