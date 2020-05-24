برلمانية تطالب بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور

طالبت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وأضافت الشربينى فى بيان صحفى له : كما تنص المادة 29 من الدستور على أنه تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح ، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
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وطالبت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان الحكومة بضرورة تسعير المحاصيل الإستراتيجية للفلاح قبل زراعتها مثل القمح والأرز والقطن حتى يتم معرف تكلفة زراعة هذه المحاصيل، خاصه وأن الدولة لاتحدد سعر المحصول قبل زراعته.
وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل.