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برلمان

برلمانية تطالب بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور

الأحد 24/مايو/2020 - 06:01 ص
النائب جواهر الشربينى
النائب جواهر الشربينى
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معتز الخصوصى

طالبت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. 

وأضافت الشربينى فى بيان صحفى له : كما تنص المادة 29 من الدستور على أنه تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح ، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


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وطالبت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان الحكومة بضرورة تسعير المحاصيل الإستراتيجية للفلاح قبل زراعتها مثل القمح والأرز والقطن حتى يتم معرف تكلفة زراعة هذه المحاصيل، خاصه وأن الدولة لاتحدد سعر المحصول قبل زراعته.

وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا. 

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة. 

وقال عبد العال: الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.
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