AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غدا.. أول أيام عيد الفطر فى سلطنة عمان

السبت 23/مايو/2020 - 06:01 م
سلطنة عمان تعلن الأحد
سلطنة عمان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت سلطنة عمان ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

كانت كل من السعودية، البحرين، الامارات، تركيا، اندونيسا، الفلبين،  فلسطين، العراق، ماليزيا، اليابان، قطر أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

و أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك،وعليه يكون يوم الأحد هو أول ايام عيد الفطر.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف فى قطاع غزة إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد والساحات. 

وقالت أوقاف غزة في بيان "أجرينا تقييمًا شاملًا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وأعدنا دراسة مدى مناسبة الاستمرار في قرار أداء صلاة العيد، خاصة بعد زيادة المخاطر الصحية واكتشاف أعداد جديدة من المصابين في الحجر، وأمام النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون كان هذا القرار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات: الأحد أول أيام عيد الفطر

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال.. والأحد أول أيام عيد الفطر

البحرين وقطر: تعذر رؤية هلال شوال

فلسطين تعلن أول أيام عيد الفطر

12 دولة تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الأردن: غدا المتمم لـ شهر رمضان.. والأحد أول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قصة فيديو اغتصاب منة عبد العزيز على تيك توك

4 قنوات فضائية تنقل صلاة العيد من مسجد الفتاح العليم

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

تكبيرات صلاة العيد.. عددها وكيفية أدائها فى البيت

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب السرطان.. 5 أضرار خطيرة تسببها المناديل المبللة فى البشرة

فقر الدم وفقدان الشم.. علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور