غدا.. أول أيام عيد الفطر فى سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.





كانت كل من السعودية، البحرين، الامارات، تركيا، اندونيسا، الفلبين، فلسطين، العراق، ماليزيا، اليابان، قطر أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





و أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك،وعليه يكون يوم الأحد هو أول ايام عيد الفطر.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف فى قطاع غزة إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد والساحات.



