أعطال تصيب سيارتك يمكن إصلاحها بنفسك



احيانا تتعرض سيارتك لأعطال تصيب المحرك و تكون اعطال بسيطة و انت تعتقد انها مشاكل كبيرة وغالبا ما يكون السبب بسيط ولعدم درايتك بها تقع في ورطة ويضيع وقتك ومالك في إرسالها لمركز صيانة و في هذا السياق نعرض عليك عدد من الأسباب الأكثر شيوعا لعطل المحرك و كيف تواحهها .





اعطال بسيطة يمكن تصليحها بنفسك :







1- تلف احد الفيوزاتارتفاع تيار الكهرباء في السيارة يؤدي إلى احتراق فيوز ليعمل على حماية المحرك، فعليك التحقق من علبة الفيوزات في مقدمة السيارة، وتفقد من المحترق بهم وشراء مثله وتغييره بدلا من الذهاب لكهربائي سيارات .2- طرمبة البنزينعندما تجد المحرك لا يعمل ويصدر صوت، فهذا يدل على توقف مضخة البنزين، وهى التي تقوم بدفع البنزين للمحرك لتبدأ عملية الاشتعال، ونتيجه لإمتلائها بالشوائب يحدث لها انسداد وتتوقف، ومن ثم لا تستطيع تشغيل المحرك، فقم بتنظيفها فقط او اذهب لتغيرها لو لزم الامر .3- نفاذ البطاريةتتلف بطارية السيارة بمرور الوقت بسبب الأملاح والرطوبة، وتؤدي لطبقة عازلة تمنع مرور التيار الكهربائي للمحرك مما يمنعه من العمل، فقم أولا بتنظيف وغسل الجزء الذي به أملاح، فإن لم تعمل فقم بتغييرها فورا لتتمكن من تشغيل المحرك .4- عدم استجابة المحرك للتشغيلفي حالة قيامك بتشغيل السيارة و تجد المحرك لا يستجيب و لا حتي يقوم بالمحاولة في التشغيل ففي الغالب بسبب تلف فبرة الكونتاك او فيشة الكونتاك كما يطلق عليها البعض و هو عيب شائع في سايرة ميتسوبيشي لانسر فيمكن ان تفك كافر الدركسيون و تغيرها بنفسك .