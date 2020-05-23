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منوعات

أسعار التكييفات في الأسواق مع ارتفاع درجة الحرارة.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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أحمد قطب - إبراهيم قنديل
مع ارتفاع درجات الحرارة يتجه المواطنون إلى شراء المكيفات ومبردات الهواء والمراوح لتحسين درجات الحرارة داخل المنازل وتعمل المكيفات بالتبريد عن طريق الفريون وتعمل المبردات بالمياه للتبريد .

رصدت عدسة "صدى البلد" بعض أنواع مبردات الهواء وأحجامها وكيفية اختيار الحجم المناسب مع مساحة الغرفة.

في البداية يقول علي فريد مدير احد محلات بيع مبردات الهواء بالماء من افضل انواع مبردات الهواء هو الدجاج ٣٦ لترًا وسعره 1500 جنيها ويوجد سيلو الهندي الـ 50 لترًا وسعره 2200 جنيه والغرطاوس الهندي 80 لترًا بسعر 2700 جنيها.

اوضح فريد ان الاقبال كبير هذا العام علي شراء مبردات المياه بسبب انخفاض اسعارها مقارنة بأسعار التكيفات بالاضافة الي انخفاض استهلاك الكهرباء موضحا ان الاسعار هذا العام نفس اسعار العام الماضي .

وأشار إلي أن بيتم تحديد حجم المبرد علي حسب مساحة الغرفة حيث أن الغرفة الـ ٩ أمتار تحتاج الي مبرد ٣٦ لترًا والغرفة الـ ١٦ مترًا تحتاج الي مبرد ٥٠ لترًا والغرفة الأكبر من ٢٠ مترًا تحتاج الي مبرد ٨٠ لترًا.
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