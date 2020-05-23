الفلاحين تطالب بإحلال البطاطس بدل الأرز في بطاقات التموين.. جدل برلمانى بشأن المقترح.. نائب: من الصعب تخزينها لعدم وجود مكان لاستيعابها .. وآخر: يساهم فى توزيع الكميات الفائضة منها طول العام

لصعوبة تخزينها.. برلماني يرفض مقترح إحلال البطاطس بدلا من الأرز في بطاقات التموين

برلمانية:

البطاطس فى متناول المواطن ولا تحتاج لإحلالها بدل الأرز فى بطاقات التموين

برلمانى:

مقترح إحلال البطاطس بدل الأرز قى بطاقات التموين جيد ويحتاج لدراسة









نظرا لصعوبة تخزين البطاطس وعدم وجود مكان يستوعب تخزين كميات كبيرة من البطاطس ، فيما أكد البعض الاخر أن هذا المقترح يحمل حلول للحد من إستيراد الأرز وتوزيع الكميات الفائضة من البطاطس طوال العام ، كما أنه يمثل ضمان للفلاح لتوزيع منتجاته. سادت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان حول مقترح نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار بشأن إحلال البطاطس بدلا من الأرز فى بطاقات التموين ، حيث أكد البعض أن هذا المقترح من الصعب تطبيقه





فى البداية أكد النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن الظروف الحالية تتطلب ضرورة دعم الحكومة للفلاح فى شراء المحاصيل الإستراتيجية بأسعار توفر هامش ربح للفلاح، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة.





ورفض صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مقترح النقابة العامة للفلاحيين الزراعيين بإحلال البطاطس بدل الأرز فى بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه من الصعب تطبيق هذا المقترح نظرا لصعوبة تخزين البطاطس ودعم وجود مكان يستوعب تخزين كميات كبيرة من البطاطس.





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وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن تخزين البطاطس بكميات كبيرة سيؤدى إلى زيادة نسبة الهالك منها، على عكس الأرز والذى من السهل تخزينه لأنه جاف.





وقالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن المواطن لا يستطيع أن يستغنى عن البطاطس أو الأرز لأنهما سلعتان مكملتان للمواطن.





وأضافت جواهر الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لايمكن أن تحل البطاطس محل الأرز فى بطاقات التموين، وإذا كان هناك مقترح بشأن ذلك فلابد من تحديد الآلية التى سيتم وضعها لتنفيذ هذا المقترح.





وأوضحت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن البطاطس يتم بيعها بالسعر العادى والذى يعتبر فى متناول المواطنين، وبالتالى لا تحتاج إلى ضمها لبطاقات التموين، قائلة: "كيلو الأرز بـ7 جنيهات وكيلو البطاس بـ2 جنيه".





وقال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مقترح إحلال البطاطس بدل الأرز في بطاقات التموين جيد ، ولكنه يحتاج إلى

دراسة.





وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البدائل المطروحة تحمل حلول للحد من إستيراد الأرز وتوزيع الكميات الفائضة من البطاطس طوال العام ، كما أنه يمثل ضمان للفلاح لتوزيع منتجاته.



