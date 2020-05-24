نائب يتقدم بطلب مناقشة عامة حول انتشار المخدرات

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وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المخدرات تعد من اهم الاسباب التى تقف حائلا امام التنمية والتطوير وتعد مشكلة اجتماعية تسبب خلل يهدد استقرار نسظم المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا.

واستطرد النائب مجدى ملك قائلا: تمثل المخدرات ايضا تحديا خطيرا يتعين على كافة مؤسسات الدولة التضافر لمواجهته من أجل جماية المجتمع.

وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل.





جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.





وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا.





وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.





وقال عبد العال: الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.