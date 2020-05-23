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فن

أصبحا أغنياء.. مسلسل عمر ودياب الحلقة الأخيرة.. علي ربيع ومصطفى خاطر يحصلان على قطعة أرض للزراعة

السبت 23/مايو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الاخيرة من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بزواج خال علي ربيع من والدة مصطفى، وتفاجأ الثنائي انهم حصلوا على قطعة الارض التي قدموا عليها في الصحراء وبالفعل قاموا بزراعتها، واصبحوا اغنياء.

وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.


وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".


مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.


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