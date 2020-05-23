شيرين حمدي تعود للشاشة مع تامر حسني

تعود الإعلامية شيرين حمدي للشاشة مرة أخرى وذلك مع خلال حفل الفنان تامر حسني الذي تقدمه على شاشة أون تي في حصريا في أول أيام العيد الساعة العاشرة مساء.





وسيقوم النجم تامر حسني بغناء مجموعة من اغانية التي اختارها الجمهور عبر هاشتاج اسأل تامر حسني كما سيعلن من خلال حواره مع شيرين حمدي عن العديد من المفاجأت التي تذاع لأول مرة.





الحفل يقام بمنطقة الصوت والضوء بالاهرامات بدون جمهور وذلك ضمن مجموعة من الحفلات تعرض خلال عيد الفطر على شاشات قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



