عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية...كلية البنات تضع خطة لاستقبال الفرق النهائية

وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم توفير أدوات تطهير بكل لجنة وايضا توفير كمامات للطالب وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات وزيادة عدد اللجان بحيث يتراوح عدد الطالب فى اللجنة الواحدة من 10 الي 15 طالبا و30 في المدرجات الكبيرة

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أشار الدكتور أبو العينين أنه سوف يتم عقد 3 امتحانات يوميا بكل لجنة على مدار الايام من 1 يوليو إلى 28 يوليو بحيث يبدا اول امتحان في تمام التاسعة صباحا وتستمر اللجان في عملها حتى الثالثة وتخصيص ساعتين بين كل فترة امتحانية إلجراءات التعقيم والتطهير وعدم دخول طالب الفترة الثانية إلى بعد خروج جميع طالب الفترة الاولي وموضحا انه يتم تخفيض المدة الزمنية للامتحان للنصف بحيث يكون زمن الامتحان ساعة بدًلا من ساعتين.

موضحا تقسيم الطلاب الي مجموعات لكل مادة بحيث يتم عقد الامتحان لكل مجموعة على حدا في مواعيد متتالية و وضع عدد من الصور الاختبارية لكل ماده يتناسب مع عدد مجموعات الطلاب مع ضمان العدالة والمساواة في الفرص بين الطالب علي ان يكون هناك شبه تطابق في درجه الصعوبه وشمول الامتحان لأجزاء المنهج تخفيض عدد المالحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات إلى الحد الادنى لتقليل عدد المتواجدين فى الفترة الواحدة بحيث يتواجد ملاحظ واحد فى اللجنة الواحدة ومراقب واحد لكل مبنى لتقليل العدد.









وأوضح ابو العينين ان الكنترول الاساسى مسئول عن توزيع أوراق الاسئلة والاجابة وتسلمها للطلاب وبعد أداء الامتحان تسليم أوراق الاجابة إلى الكنترول الموضوعى استخدام الفراغ الموجود فى الدور الاول للمبنى الادارى لاستقبال أوراق الاجابة من الطلاب قبل تسلمها للكنترول الموضوعى للتصحيح مع تطهير تلك الاماكن قبل وبعد كل فترة إمتحانية مفسرا ان الكنترول الموضوعى هو المسئول عن التصحيح مع أهمية التأكيد على أن أوراق إجابة الطالب سوف يتم عزلها لمدة اسبوع قبل تصحيحها ضمانا لصحة زمالئنا من القائمين على التصحيح مع توفير مكان مؤقت أوسع لهم وتطهيره وتعقيمه بعد كل فترة تصحيح.



