عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية...كلية البنات تضع خطة لاستقبال الفرق النهائية

_عميد تربية عين شمس يوضح الاجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية
_كلية البنات عين تضع خطة لاستقبال الفرق النهائية
- نوعية عين شمس توضح معايير المقالة البحثية لطلاب فرق النقل
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس انه تم وضع خطة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث تم توفير اعداد لجان امتحانات بحيث يكون هناك مسافة ليس أقل من متر ونصف المتر بين كل طالب والاخر والزام الطالب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.
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وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم توفير أدوات تطهير بكل لجنة وايضا توفير كمامات للطالب وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات وزيادة عدد اللجان بحيث يتراوح عدد الطالب فى اللجنة الواحدة من 10 الي 15 طالبا و30 في المدرجات الكبيرة
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أشار الدكتور أبو العينين أنه سوف يتم عقد 3 امتحانات يوميا بكل لجنة على مدار الايام من 1 يوليو إلى 28 يوليو بحيث يبدا اول امتحان في تمام التاسعة صباحا وتستمر اللجان في عملها حتى الثالثة وتخصيص ساعتين بين كل فترة امتحانية إلجراءات التعقيم والتطهير وعدم دخول طالب الفترة الثانية إلى بعد خروج جميع طالب الفترة الاولي وموضحا انه يتم تخفيض المدة الزمنية للامتحان للنصف بحيث يكون زمن الامتحان ساعة بدًلا من ساعتين.
موضحا تقسيم الطلاب الي مجموعات لكل مادة بحيث يتم عقد الامتحان لكل مجموعة على حدا في مواعيد متتالية و وضع عدد من الصور الاختبارية لكل ماده يتناسب مع عدد مجموعات الطلاب مع ضمان العدالة والمساواة في الفرص بين الطالب علي ان يكون هناك شبه تطابق في درجه الصعوبه وشمول الامتحان لأجزاء المنهج تخفيض عدد المالحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات إلى الحد الادنى لتقليل عدد المتواجدين فى الفترة الواحدة بحيث يتواجد ملاحظ واحد فى اللجنة الواحدة ومراقب واحد لكل مبنى لتقليل العدد.
وأوضح ابو العينين ان الكنترول الاساسى مسئول عن توزيع أوراق الاسئلة والاجابة وتسلمها للطلاب وبعد أداء الامتحان تسليم أوراق الاجابة إلى الكنترول الموضوعى استخدام الفراغ الموجود فى الدور الاول للمبنى الادارى لاستقبال أوراق الاجابة من الطلاب قبل تسلمها للكنترول الموضوعى للتصحيح مع تطهير تلك الاماكن قبل وبعد كل فترة إمتحانية مفسرا ان الكنترول الموضوعى هو المسئول عن التصحيح مع أهمية التأكيد على أن أوراق إجابة الطالب سوف يتم عزلها لمدة اسبوع قبل تصحيحها ضمانا لصحة زمالئنا من القائمين على التصحيح مع توفير مكان مؤقت أوسع لهم وتطهيره وتعقيمه بعد كل فترة تصحيح.
قامت كلية البنات جامعة عين شمس بخطة لاستقبال طلاب الفرق النهائية ببدء إجراء امتحان السنة النهائية بداية من شهر يوليو المقبل على ذلك ستقوم الكلية باتخاذ الخطوات التالية للحفاظ على سلامة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية:
- يتم استخدام جميع المدرجات والحجرات الدراسيةالموجودة بجميع مبانى الكلية كلجان امتحانية.
- لا يوجد اى امتحانات فى الطرقات.
- تخفيض عدد الطالبات بكل لجنة الي النصف حيث انه ستكون سعة اللجنة ١٥ طالبة بدلا من ٣٠ طالبة.
- المسافة بين كل طالبة و اخري داخل اللحنة الامتحانية متر ونصف وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
- وجود فاصل زمني بين كل فترة و اخري من أجل تعقيم اللجان جيدا بين الفترات الامتحانية.
- توفير أدوات التطهير بكل لجنة ويتم إلزام الجميع بتطهير أيديهم ولبس الكمامات والماسكات.
-تخصيص باب للدخول وباب للخروج ضمانا لعدم الاحتكاك بين الطالبات.
- بالنسبة للطالبات اللاتى يقمن بالمدينة الجامعية سيتم السماح لهم بالاقامة بفروع المدن الجامعية المختلفة التابعة للجامعة التي لا تحتوي علي عزل صحي مع توفير أتوبيسات الجامعة لنقلهم من المدينة الي الكلية و العكس طوال فترة الامتحانات .
- في حالة رغبة الطالبة أن تظل في محافظاتها دون المكوث في المدينة الجامعية ستتحمل الجامعة تكاليف وسائل النقل حرصا من الجامعة على أداء دورها نحو أبنائها الطلاب .
-بالنسبة للطالبات ذوى الإعاقة ولهم ظروف صحية خاصة سيتم إعداد لجان خاصة بهم.
- قبول اعذار الطالبات الوافدات المتواجدات خارج البلاد وغير قادرات على حضور الامتحان النهائي .
-تأجيل الامتحانات بعذر طبى مقبول للطالبات المتواجدات بلجان الامتحان حال الاشتباه بهم وظهور أى اعراض ترتبط بالفيروس
وتؤكد ادارة الكلية حرصها التام على المحافظة على صحة الطالبات وضمان سلامتهم اثناء إجراء الامتحانات النهائية
أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار المجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين.
وأضاف عميد كلية تربية نوعية انه سوف يتم قبول الابحاث ابتداء من يوم 31 مايو وسوف نقبل الابحاث علي ان يكون التقييم طبقا لهذه للمعايير:
_عنوان المقدمة :150 الي 250 كلمة
_الهدف من البحث:100 الي 150 كلمة
_الاطار النظري :1500 الي 2000 كلمة
_علي ان تكون نسبة الاقتباس لا تزيد على 25%
_الالتزام بعدد المراجع المحددة من قبل كل أستاذ
_تعبير الطالب عن وجهة نظره الشخصية
_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة
_تحليل الطالب لموضوع البحث
ونوه الدكتور أسامة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابه بين الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم ااعتبار الطلاب راسبين في المقرر