الثقافة تخلد اسم آدم حنين.. عبد الدايم تقرر إطلاق اسم راهب الفن على أهم قاعات قصر الفنون

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إطلاق اسم المثال الكبير الراحل آدم حنين على احدى أهم قاعات قصر الفنون والتى كانت تحمل اسم اتجاه وتهتم بالمواهب والتجارب الواعدة الشابة تخليدا له وعرفانا بانجازاته الفنية التى سجلها تاريخ الفن التشكيلى الحديث والمعاصر.





وقال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن الشعار الجديد للقاعة يستلهم الروح الفنية المتفردة لـ آدم حنين والتى عبرت بصدق عن الهوية المصرية، مشيرا الى اعداد معرض استيعادي لاعمال الراحل بمجمع الفنون عقب عودة الحياة الى طبيعتها فى مصر.





جدير بالذكر ان الراحل ادم حنين احد اهم المثالين العالميين ، تميز بالقدرة على تشكيل الخامات الصلبة الى جانب المهارة فى الرسم على اوراق البردى باصباغ طبيعية، حقق الكثير من الانجازات الفنية التى ستبقى علامات بارزة فى ساحة التشكيل المصرى والدولى.