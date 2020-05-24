AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

الأحد 24/مايو/2020 - 06:01 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيي

 

 

 

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، عند 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع؛ وفقا لما جاء بتسعيرة البنك المركزي المصري؛ بعد ارتفاعه بمعدل 10 قروش.

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري ببعض البنوك من بينها " بلوم، البركة، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، مصرف أبوظبي الاسلامي" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.


اقرأ أيضا:


10 قروش زيادة في سعر الدولار خلال أسبوع


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 23 -5-2020.. فيديو

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي، مصر" نحو 15.79 جميخ للشراء و 15.89 جنيه للبيع.

وبلغ  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء مقابل 15.9 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمعظم البنوك من بينها " التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه لشراء و 15.91 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار في البنوك بمستهل التعاملات

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

الدولار يستقر في مستهل تعاملات اليوم

15.68 جنيه أقل سعر للدولار بالبنوك

الدولار مستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. الفيروس يهدد دينا الشربيني وعمرو دياب

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن لقب نادي القرن

اخبار الحوادث.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين.. وعقوبات لحائزى الالعاب النارية

دار الإفتاء تحدد مواعيد صلاة العيد 2020 في مصر بجميع المحافظات

الإفتاء: الرسول حرص على تناول هذا الطعام قبل صلاة العيد

التخلص من قيود كورونا.. صلاة الجمعة تعود بعد غياب من مسجد السيدة نفيسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذ طفل بأعجوبة من ممر شديد الضيق في السعودية.. صور

بريطانيا تتوقف عن التصفيق للأطباء بسبب السياسة

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور