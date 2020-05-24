استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، عند 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع؛ وفقا لما جاء بتسعيرة البنك المركزي المصري؛ بعد ارتفاعه بمعدل 10 قروش.

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري ببعض البنوك من بينها " بلوم، البركة، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، مصرف أبوظبي الاسلامي" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.





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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي، مصر" نحو 15.79 جميخ للشراء و 15.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء مقابل 15.9 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمعظم البنوك من بينها " التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه لشراء و 15.91 جنيه للبيع.