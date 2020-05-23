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توك شو

لميس سلامة: نقلنا عالم الـ تيك توك على التليفزيون واكتشفنا مواهب كثيرة.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 10:19 م
لميس سلامة
لميس سلامة
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هاني حسين
هنأت الإعلامية لميس سلامة، المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلة:" عيد سعيد عليكم ورمضان عدى بسرعة ومحسناش بيه".

وأضافت لميس سلامة في برنامجها " توب تيك توك"، المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بأفكار وفيديوهات مبهجة على تيك توك رجعنا اللمة الحلوة والبساطة في التعامل ورجعنا الترابط الأسري بين افراد الأسرة الواحدة ".

وتابعت لميس سلامة:"  اكتشفنا وجود فنانين موهوبين واكتشفنا في برنامجنا مواهب كثيرة لفنانين ومطربين ومواهب في الرسم وكرة القدم وفن تقليد الفنانين".

وأكملت لميس سلامة:"  تيك توك كان عالم كامل وتم نقله على شاشة التليفزيون من خلال برنامج " توب تيك توك"،  وإحنا وجدنا في صدى البلد  اهمية تسليط الضوء على مشاهير التيك توك".

وعرضت الإعلامية لميس سلامة،  ملخص لأفضل مقاطع تيك توك التي تم  عرضها على مدار الشهر في البرنامج.
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