AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المحتوى الصحفي .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 24/مايو/2020 - 03:00 ص
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
Advertisements
محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي مسئوليه رئيس التحرير أو مالك الجريدة عن المحتوي في الصحيفة.

اقراء ايضا: يروج لها على فيس بوك.. ضبط شخص بحوزته كمامات مجهولة المصدر

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم ٢٥ لسنة ١٦ ق بجلسة ٢ / ١ / ١٩٩٥ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الأحزاب الصادر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ والتى كانت تتضمن مسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير جريدته التى يتم النشر فيها كما قضت في الدعوى الدستورية رقم ٥٩ لسنة ١٨ ق بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات.


وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتى كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر، وكذلك حالات الإعفاء من تلك المسئولية. لما كان ذلك، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ......... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثانى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن ......... لما كان ذلك.


وإنه على فرض ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه من مخالفة الثابت بالأوراق يكون غير ذى موضوع إذ أن الفعل المسند إلى المطعون ضدهما الأول والثانى يكون بمنأى عن التأثيم إذ أن كليهما لم يكن فاعلًا أصليًا في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما أدعى الطاعن مسئوليتهما الجنائية عنها باعتبار أحدهما رئيسًا لتحرير الجريدة والآخر لكونه رئيسًا للحزب الذى يصدر الجريدة إرتكانًا إلى نص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية وهما ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما في الدعويين الدستوريتين سالفتى البيان بما مفاده بطريق اللزوم إنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إلى كل منهما بما يستوجب مسئوليتهما عنها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قانون ضريبي غير قابل للتطبيق.. النقض توضح متى تحدث تلك الحالة

اليوم .. الحكم في دعويي عدم دستورية قانون العمل بسبب الإجازة السنوية

الدستورية تنتظر تقرير المفوضين فى دعوى قصر حق الرؤية للآباء والأجداد

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر عقب انتهاء شهر رمضان

كان يرتدى حزاما ناسفا.. أحمد موسى يكشف سبب عدم تفجير هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه

إصابة 13 بفيروس كورونا في أسيوط

وفاة تمساح هتلر عن عمر 84 عاما .. تعرف على قصته .. صور

تحذير أمريكي من كارثة في البحر الأحمر

دار الإفتاء تحدد مواعيد صلاة العيد 2020 في مصر بجميع المحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة