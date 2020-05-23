إلغاء معرض نيويورك للسيارات بسبب كورونا

تم إلغاء معرض نيويورك للسيارات لعام 2020 والذي سبق وتم تأجيله إلى اغسطس القادم والسبب هو جائحة فيروس كورونا الحالية .
وكان من المقرر ان يجري المعرض في موعده الأصلي في إبريل والذي عادة مايتم الكشف في عن سيارات جديدة في صالات العرض ولكن المنظمين اكدوا ان المركز استخدم حاليا كمستشفى في وضع الاستعداد للمستقبل المنظور .
كما سيتم انعقاد النسخة القادمة من معرض نيويورك للسيارات في الفترة من الثاني من إبريل 2021 إلى الحادي عشر من نفس الشهر .
كما وجرى في هذا العام إلغاء سلسلة من معارض السيارات بالإضافة إلى فضل بعض صناع السيارات مثل تويوتا موتور بالإضافة للكشف عن السيارات الجديدة في فعاليات افتراضية.
كما سيتم إلغاء تجمعات كبيرة في نيويوك حتى موعد الأحتفال بيوم العمال بما في ذلك عروض برودواي .
وكان من المقرر ان يجري المعرض في موعده الأصلي في إبريل والذي عادة مايتم الكشف في عن سيارات جديدة في صالات العرض ولكن المنظمين اكدوا ان المركز استخدم حاليا كمستشفى في وضع الاستعداد للمستقبل المنظور .
كما سيتم انعقاد النسخة القادمة من معرض نيويورك للسيارات في الفترة من الثاني من إبريل 2021 إلى الحادي عشر من نفس الشهر .
كما وجرى في هذا العام إلغاء سلسلة من معارض السيارات بالإضافة إلى فضل بعض صناع السيارات مثل تويوتا موتور بالإضافة للكشف عن السيارات الجديدة في فعاليات افتراضية.
كما سيتم إلغاء تجمعات كبيرة في نيويوك حتى موعد الأحتفال بيوم العمال بما في ذلك عروض برودواي .
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