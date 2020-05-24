برلمانية: إجازة عيد الفطر فرصة لتقليل إصابات كورونا

لاستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة

، مؤكدة ضرورة استغلال الإجازة لتحقيق فكرة التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم في العيد الفطر المبارك.

حذرت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب، المواطنين من عدم ا