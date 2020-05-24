برلمانية: إجازة عيد الفطر فرصة لتقليل إصابات كورونا

حذرت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب، المواطنين من عدم الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة استغلال الإجازة لتحقيق فكرة التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم في العيد الفطر المبارك.
وقالت الجمل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستجابة لتعليمات الدولة ومنظمة الصحة العالمية والحفاظ على الأسر مهمة جدًا فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن إمكانيات الدولة ستتأثر في ظل تزايد الحالات، مما يشكل ضغطا على المنظومة الصحية خاصة في ظل هذا العدد من السكان.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة الوعي بخطورة الوصول للمراحل الخطرة التي مرت بها الدول الآخري وينبغى أن يشعر المواطنين بدقة المرحلة التي تمر بها الدولة، محذرة من اتجاه البعض لتنظيم صلاة العيد في الساحات بعيدا عن المساجد.
وتابعت النائبة قائلة: "لا يجب تجاهل ارتفاع أرقام الإصابات ولا يجب الوصول لمزيد من مراحل الاستهتار خاصة أن الواقع يفرض على الجميع أن نتعايش مع فيروس كورونا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا للحفاظ على الأسرة والمجتمع.