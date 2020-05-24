AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: إجازة عيد الفطر فرصة لتقليل إصابات كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 08:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
فريده محمد
حذرت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب، المواطنين من عدم الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة استغلال الإجازة لتحقيق فكرة التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم في العيد الفطر المبارك.


وقالت الجمل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستجابة لتعليمات الدولة ومنظمة الصحة العالمية والحفاظ على الأسر مهمة جدًا فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن إمكانيات الدولة ستتأثر في ظل تزايد الحالات، مما يشكل ضغطا على المنظومة الصحية خاصة في ظل هذا العدد من السكان.


وشددت النائبة على ضرورة زيادة الوعي بخطورة الوصول للمراحل الخطرة التي مرت بها الدول الآخري وينبغى أن يشعر المواطنين بدقة المرحلة التي تمر بها الدولة، محذرة من اتجاه البعض لتنظيم صلاة العيد في الساحات بعيدا عن المساجد.

وتابعت النائبة قائلة: "لا يجب تجاهل ارتفاع أرقام الإصابات ولا يجب الوصول لمزيد من مراحل  الاستهتار خاصة أن الواقع يفرض على الجميع أن نتعايش مع فيروس كورونا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا للحفاظ  على الأسرة والمجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطالب برلمانية بزيادة بدل أعضاء التمريض

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.. فيديو

الحظر الشامل قبل وقوع الكارثة.. سيناريو النواب في العيد لمواجهة كورونا

لوقف تزايد الإصابة بكورونا.. نواب يطالبون الحكومة بتطبيق الحظر الكامل في العيد.. برلماني: نخشى وقوع كارثة.. وثقافة المواطنين لم تتغير تجاه التخالط

محافظ بورسعيد يلتقى رؤساء الأحياء ويشدد على الاهتمام بأعمال النظافة

ترشيحاتنا

البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: مسلسل أسطوري وشكرا محمد رمضان وأحمد زاهر

أخطر مرحلة.. ماذا يحدث لمريض كورونا في المرحلة الثالثة؟

فريدة سيف النصر تعتذر لجمهورها عن نهاية مسلسل الفتوة

في عيد ميلاد عبير الشرقاوي.. قصة اتهامها لـ محمد سعد بالنصب

أول أيام عيد الفطر 2020 .. تقف الملائكة على أبواب الطرقات وتنادي بـ 26 كلمة

أحمد خالد صالح: محظوظ بمشاركتي في الاختيار.. والمسلسل قبلة على جبين أسر الشهداء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر