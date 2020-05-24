بعد انتهاء الاختيار.. ياحبيبي ياابنى.. والدة أحد شهداء البرث أثناء عرض لقطة الهجوم على الكمين: حسيت بسكاكين بتقطعنى.. صور

هناك قصص وحكايات كثيرة وراء شهدائنا الذين استشهدوا في سبيل الأوطان.. شهداء أبرار مكانتهم الجنة .. ابطال حافظوا على العهد و صانوا العرض.. ولكل شهيد قصة وحكاية تستحق أن تخلد وتكتب بماء الذهب، فهم مصابيح تضيء المستقبل للأجيال القادمة، شهداء اختاروا الدفاع عن وطنهم ولا يدور في مخيلتهم سوى التصدى لكل من تسول له نفسه محاولة الدخول لهذه البلد لبث الرعب بين أبنائها لذلك هم أبطال يستحقون البحث والتفتيش عن حياتهم السابقة.

قصة من قصص كثيرة بطلها الشهيد البطل أحمد محمد علي نجم أبن قرية المناجاة بمركز الحسينية محافظة الشرقية صاحب الـ 19 عاما، الذى لقى ربه خلال العملية الإرهابية الخسيسة على كمين البرث يوم 7 يوليو 2017 والذي استشهد وأصيب خلالها 26 من خيرة أبنائنا على رأسهم قائد الكتيبة 103 صاعقة البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى









قالت السيدة علا محمد العطار والدة الشهيد أحمد نجم لـ "صدى البلد" بعد اذاعة الحلقة الاخيرة لمسلسل الاختيار : " أنا متابعة المسلسل من أول حلقة وبتابع الاحداث وبهتم بكل تفصيلة فيها، والضحكة لم تعرف وجهى منذ استشهاد أحمد ولكن الوضع أختلف تماما عندما شاهدت أحداث المسلسل، بتفرج علية وانا وشى مبهج والفرحة تغمر قلبى وانا ارى ما يفعله رجالنا من القوات المسلحة والشرطة تجاه اعداء الوطن .. و اهتمام الدولة بأبنائها من الشهداء بحدوث هذا العمل الاكثر من رائع.





اضافت والدة الشهيد: " رغم الفرحة العارمة التى اتسمت على وجهى ولكن أثناء لقطة هجوم الارهابيين على الكمين شعرت بوجع فى قلبى وتمنيت أن أكون مكان أبنى أحمد وانهارت دموعى ولم اتمالك اعصابى وكأن الحدث يحدث الان.. وجع بداخلى " حسيت بسكاكين بتقطع فى جسمى وقلت ياحبيبي يا ابنى ياقلبي ياابنى".

وعن دور أبنها الشهيد البطل قالت الحاجة علا: "انا مش فارق معايا اذا كان دور أبنى صغير ولا كبير فى المسلسل أنا الاهم عندى ان أسمه تخلد حيث تم تسمية مدرسة المناجاة بأسمه وذكرته الصحف والمواقع واذاعتة التليفزيونات مع ان أبنى أستشهد من أكثر من 3 سنوات، والاهم ان بأستشهاد أحمد ضمنت الجنة انا ووالدة ورفع من شأننا فى كل مكان وزمان".









قال الحاج محمد نجم : " مسلسل الاختيار رفع من روحنا المعنوية ورسالة لكل من تسول له نفسة بأن يمس تراب مصر، وايضا يظهر كم الوفاء والحب والاخوة بين القادة والضباط والافراد فى القوات المسلحة وقد اية هما أيد وحد وروح واحدة كما قال أحد ابطال كمين البرث فى أحدى حلقات المسلسل: "جمعونا أغراب وفرقونا أحباب".





وأضاف والد الشهيد : " والله فرحان ومبسوط أن ابنى أستشهد وهوا بيدافع عن بلده وأهلة وتراب بلده، ولو ينفع أروح معاهم والله لن اتردد ثانية، وأنا فخور بيه وبمشي رافع راسي فى كل مكان ، والى مش يعرفنى بقلو أنا والد الشهيد البطل أحمد محمد نجم أحد أبطال كمين البرث".





وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



