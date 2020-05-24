صدى البلد داخل مستشفى قها للعزل.. خدمة طبية بمواصفات عالمية وإقامة فندقية بوجبات فاخرة.. صور

خصصت وزارة الصحة مستشفى قها المركزي بمحافظة مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية للعزل في حالة الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.









ويعد مستشفى قها من أهم الصروح الطبية التى تم إنشاؤها على أرض المحافظة لخدمة المواطنين، حيث يخدم المستشفى الجديد قرى طوخ وقها والمسافرين على الطريق الزراعى السريع.

















وحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على متابعة سير العمل داخل مستشفى قها للعزل الصحى، والتعرف على إمكانياته الطبية الحديثة ودور الأطقم الطبية لخدمة الحالات المرضية التى يتم تحويلها للعلاج من فيروس كورونا وكذلك الوجبات الغذائية المقدمة لهم.









ويمتلك مستشفى قها للحجر الصحي كفاءة بشرية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى تمكنها من إجراء العشرات من الأشعة العادية والمقطعية والتحاليل المختلفة في يوم واحد بأفراد لا يخافون الصعاب ويمتلكون همما وقوة تنحت الصخر من أجل خدمة المرضى.









ويعد مستشفى قها المركزى ضمن المشروع القومي لتطوير المستشفيات، والذى تكلف 82 مليون جنيه، وتم توريد جميع الأجهزة الطبية لخدمة المرضى، ويضم المستشفى 66 سريرا و7 أسرة عناية مركزة و12 حضانة.









كما تم تزويد المستشفى بجميع المستلزمات والأدوات اللازمة لمكافحة العدوى، حيث يعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي حالة يجرى الاشتباه في إصابتها.





ويتكون المستشفى أيضا من 11 جهاز غسيل كلوي و3 غرف عمليات وولادة طبيعية و2 مناظير.









ومنذ بدء أزمة كورونا، حرص مستشفى قها للحجر الصحي على تقديم خدمة طبية بمواصفات عالمية للمرضى تنافس أفضل المستشفيات الخاصة مع فريق طبي متكامل من أفضل الأطباء والتمريض، حيث يعد المستشفى إحدى علامات التطوير التي قامت بها الدولة المصرية لتجديد المستشفيات وتطويرها.









كما حرصت إدارة مستشفى قها للعزل الصحى على تقديم خدمة وإقامة فندقية فاخرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى، حيث تم تجهيز مطعم على أعلى مستوى لتقديم وجبات الأطعمة للمصابين.









ووجهت إدارة المستشفى خالص التحية والتقدير والاحترام إلى جميع العاملين بالمطبخ والقائمين على إعداد الوجبات للمرضى والعاملين قائلة: "نقدر جهودهم وعطاءهم المتناهى من البداية، حيث كانوا يتحملون متاعب كثيرة ومجهدة فى خدمة المرضى".









ووجهت إدارة المستشفى رسالة للمواطنين لتقليل الإصابة بفيروس كورونا من خلال عدم التجمع فى الجنازات وتقليل الزيارات والحفاظ على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية والحوامل، وعلى الشباب قضاء المشاوير الهامة بدلا عنهم، وكذلك ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة والاهتمام بغسيل اليدين بالماء والصابون وتقليل الكلام قدر الإمكان فى المواصلات.







