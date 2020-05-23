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اقتصاد

بسبب العيد.. ارتفاع الطلب على السلع الغذائية بنسبة 100% بأسيوط

السبت 23/مايو/2020 - 11:37 م
مواد غذائية
مواد غذائية
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علياء فوزي

كشف على حمزة ،رئيس جمعية مستثمرى اسيوط، أن ارتفاع الطلب على السلع الغذائية تخطى 100% خلال الفترة الحالية بسبب مواسم رمضان والأعياد التى تشهد زيادة فى مبيعات منتجات الغذاء.

أضاف "حمزة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المصانع بـ المنطقة الصناعية بأسيوط العاملة فى قطاعات تصنيع و تعئبة المواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتلبية احتياجات المستهلكين و سد اى نقص محتمل لاى سلعة للحفاظ على استقرار الأسعار.

أكد حمزة،أن التزام المصانع بعدم رفع اسعار منتجاتها يرجع الى سببين الاول عدم قيام الموردين للمواد الخام بزيادة الاسعار على المصانع فضلا عن مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر البلاد الان و انخفاض الدخل لبعض الاسر المصرية بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وقال حمزة، المصانع بالمنطقة الصناعية بأسيوط تقوم بالتوريد لتجار التجزئة بالمحافظة أولا ثم تلبى طلبيات المحافظات المحيطة بها مثل سوهاج وقنا والمنيا.

أوضح "حمزة"، أن المصانع بأسيوط التزمت بكافة التعليمات الوقائية والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوورنا والتى أصدرتها الحكومة للعمل داخل المصانع سواء ارتداء الكمامات وتعقيم الآلات والماكينات فضلاً عن تخفيض أعداد العمالة بالوردية الواحدة وعمل ثلاث ورديات يوميًا للحفاظ على مسافة كافية بين العمل ومنح إجازات للعمال الأكبر سناً وأصحاب الأمراض المزمنة مع الالتزام بصرف رواتبهم كاملة.

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