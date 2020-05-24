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تعليم

حقوق القاهرة: جواز تسليم الأبحاث بخط اليد أو بالكمبيوتر

الأحد 24/مايو/2020 - 02:09 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن الموافقة على تقديم الطلاب البحث اما في شكل مكتوب على الحاسب الآلي أو بخط اليد، شريطة أن تتوفر في البحث الشروط المطلوبة.

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أضافت الكلية، أن من ضمن الشروط هو وأن يكتب بخط وأضح ومقروء وأن يرسل في صورة إلكترونية كما هو موضح في طريقة الإرسال على موقع الكلية.

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وأشارت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن ذلك يأتي تيسيرا على الطلاب ومراعاة لظروفهم، موضحة أنه طلب تقدم به عددً من طلاب الكلية.

 وكان المجلس الأعلى للجامعات في جلسته 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي، قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبداله برسائل بحثية لطلاب فرق النقل في الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
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