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تعليم

زراعة القاهرة تتسلم شهادة الاعتماد الدولى إيجاك.. مستند

الأحد 24/مايو/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
استلمت كلية الزراعة بجامعة القاهرة،  شهادات اعتماد معامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية بالكلية من نفين جامع وزير التجارة والصناعة .

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حصلت الكلية على إعتماد دولي لتقدير السموم الفطرية والعناصر الثقيلة في الأغذية والمياة
حيث تم إعتماد معملين لفحص الأغذية والمياة كيميائيا في معامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية بالكلية.

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أصبح عدد المعامل المعتمدة في مجمع المعامل البحثية بالكلية 5 معامل، تم الاعتماد طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية، ومن المجلس الوطني للاعتماد إيجاك والتابع لوزارة التجارة والصناعة منح الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية بالكلية.

 وحصلت الكلية على الاعتماد في تقدير؛ 4 أنواع من السموم الفطرية (الافلاتوكسين ) وهي B1,B2,G1,G2ً  باستخدام جهاز LC-MS-MS والذي يعتبر من أحدث الأجهزة علي مستوي العالم
أيضا اعتماد 9 أنواع من العناصر الثقيلة (كروميوم -كادميوم-رصاص-نحاس-نيكل-سيلينيوم-حديد-منجنيز-زنك ) على جهاز ICP-OE.
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