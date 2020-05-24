إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.. وبرلمانيون: القاهرة أصبحت مركزا إقليميا.. ويؤكدون: حققنا على مدار 2019 نتائج هائلة من المواد البترولية ساهمت فى رسم خريطة الطاقة

والثروة المعدنية، أن متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.

لاكتشاف الأخير الذي تحقق في الغاز الطبيعي ساهم فى متوسط زيادة معدلات

المتاح حاليا في مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، وهو بمثابة استكمال لجهود القيادة السياسية في زيادة الاكتفاء من الغاز الطبيعي.

وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد" آراء النواب المتخصصين فى لجنتى الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية، الذين أكدوا جميعا أن ا