إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.. وبرلمانيون: القاهرة أصبحت مركزا إقليميا.. ويؤكدون: حققنا على مدار 2019 نتائج هائلة من المواد البترولية ساهمت فى رسم خريطة الطاقة

- مصر تبوح بأسرارها.. طاقة النواب توضح دور الدولة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز
- برلمانية توضح جهود الدولة فى استخراج الغاز الطبيعى مع أزمة كورونا
- سؤال برلمانى لتوضيح خطة الحكومة فى تصدير فائض الغاز الطبيعى
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.
وقال "الملا" عقب تلقيه تقرير الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو 2019 إلى أبريل 2020 كشفت الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجار حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.
وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد" آراء النواب المتخصصين فى لجنتى الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية، الذين أكدوا جميعا أن الاكتشاف الأخير الذي تحقق في الغاز الطبيعي ساهم فى متوسط زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، وهو بمثابة استكمال لجهود القيادة السياسية في زيادة الاكتفاء من الغاز الطبيعي.
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أشاد السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى اكتشاف العديد من حقول الغاز والمواد البترولية والثروات المعدنية الثمينة، معقبًا: "مصر أصبحت مركزًا إقليميا للغاز الطبيعى".
وقال "حجازى" لـ"صدى البلد"، إن مصر بدأت تبوح بأسرارها المكنونة من الاف السنين، مؤكدًا أن الاكتشاف الأخير الذي تحقق في الغاز الطبيعي ساهم فى متوسط زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، وهو بمثابة استكمال لجهود القيادة السياسية في زيادة الاكتفاء من الغاز الطبيعي.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن من ضمن الإنجازات التي قامت بها مصر هي إعداد محطتين لإسالة الغاز الطبيعي لجذب الدول من جامعة الدول إلى أوروبا وغيرها لإسالة الغاز وتمريره عبر الممرات الخاصة بالشبكة الغاز الموجودة بمصر لتصب في منفعة الدولة في النهاية.
وأكد أن القيادة السياسية تعمل من أجل تحقيق العدالة والتنمية في جميع المجالات، حيث قامت في الفترة السابقة بالعمل على توسيع الرقعة الأرضية لخفض نسبة التكدس من خلال إنشاء عاصمة إدارية تخلخل التكدس الموجود الأماكن البعيدة عن الصحراء.
كما أشادت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة المتواصلة والتي تمثلت فى إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.
وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن مصر حققت على مدار عام 2019 عددًا من النتائج الهائلة المتعلقة بقطاع البترول والتى رسمت خريطة الطاقة، وها هى الآن تقوم بجهود كبيرة تتمثل فى الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجار حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، وذلك خير دليل على أن مصر صامدة وقوية ولديها قائد عظيم قادر على العطاء فى ظل أزمة كورونا وغيرها.
وأضافت النائبة أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع شركات الغاز الطبيعى سوف تعرض على البرلمان وسيتم مناقشتها للوصول لنتائج لصالح الدولة، متابعة:" هدفنا النهوض بالدولة المصرية للقمة".
من جانبه، أعلن ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال برلماني للحكومة بشأن ما أعلنت عنه وزارة البترول حول متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.
وقال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إنه ينبغى على الوزارة أن تقوم بتحديد الفائض من إجمالي الغاز الطبيعى فى مصر وهل قامت بعمل برتوكولات تعاون بين مصر والدول الأخرى لتصدير هذا الفائض مما يعود بالنفع على الدولة فى النهاية.
وطالب النائب بتوضيح خطة الحكومة فى تصدير المواد البترولية من الغاز الطبيعى، مؤكدًا أن هناك العديد من الدول المنافسة التى تسعى بجهد فى عملية التصدير لزيادة الأرباح وينبغى أن تكون مصر فى المرتبة الأولى فى تصدير الغاز الطبيعى بعد ما وصلت إليه من اكتشافات عديدة عام 2019 ولحقت بها 2020.