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فن

في ذكرى رحيل إسماعيل يس.. مأساة مر بها في طفولته

الأحد 24/مايو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل  اليوم ذكرى وفاة نجم الكوميديا الفنان اسماعيل يس، وعلى الرغم من الابتسامة التي رسمها "يس" في وجوه الجمهور الا ان طفولته كانت بعيدة عن  الفرحة.

 

عاش إسماعيل يس طفولة بائسة، فهو لم يستطع استكمال تعليمه الابتدائى، وترك المدرسة عقب وفاة أمه ودخول أبيه السجن.

 

 

واضطر للعمل في احد محلات الاقمشة، ولكن حلم النجومية كان يراوده فقرر ان يغني في الافراح والمقاهي وانضم الي فرقة بديعة مصابني.

 

وانجذبت الجماهير اليه حينما سخر من شكله وكبر فمه، مما دفع المنتجين للتعاقد معه على أفلام جديدة وأصبح البطل الوحيد الذي تقترن الأفلام باسمه حتى وصل للقمة واصبح اشهر نجوم الكوميديا.

 

يذكر أن إسماعيل يس ولد فى السويس 15 سبتمبر عام 1912 وهو الابن الوحيد لوالده.
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