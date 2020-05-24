داليا البحيري: رامي إمام سبب مشاركتي في فلانتينو.. فيديو

قالت الفنانة داليا البحيري, إنها تم ترشيحها لعمل دور في مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام بواسطة المخرج رامي إمام.

وأضافت داليا البحيري خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الأن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية أنها منذ فترة وهي تريد العمل مع المخرج رامي إمام بسبب نجاحه وتميزه في العمل الاخراجي.

وتابعت داليا البحيري, أنها إحبت دور نورا في مسلسل فلانتينو لانها بنت جدعة وبنت بلد وهي من طنطا.

وأوضحت داليا البحيري, قائلة "انا اتبسطت بالدور جدا.. وحسيت الشخصية أنها عفوية وطيبه وعلي نيتها وفي نفس الوقت شرسة جدا".

وأشارت إلي أنها بعدما قرأت دورها في السيناريو استشفت الدور وحاولت تتعايش مع الشخصية في الدور لكي تجيد التمثيل فيه.