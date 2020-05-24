AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داليا البحيري: رامي إمام سبب مشاركتي في فلانتينو.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 05:05 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت الفنانة داليا البحيري, إنها تم ترشيحها لعمل دور في مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام بواسطة المخرج رامي إمام.

وأضافت داليا البحيري خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الأن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية أنها منذ فترة وهي تريد العمل مع المخرج رامي إمام بسبب نجاحه وتميزه في العمل الاخراجي.

وتابعت داليا البحيري, أنها إحبت دور نورا في مسلسل فلانتينو لانها بنت جدعة وبنت بلد وهي من طنطا.

وأوضحت داليا البحيري, قائلة "انا اتبسطت بالدور جدا.. وحسيت الشخصية أنها عفوية وطيبه وعلي نيتها وفي نفس الوقت شرسة جدا".

وأشارت إلي أنها بعدما قرأت دورها في السيناريو استشفت الدور وحاولت تتعايش مع الشخصية في الدور لكي تجيد التمثيل فيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واحد صاحبي ما تعرفوش.. رامي إمام يكشف كواليس مشاركة سمير صبري في فلانتينو.. فيديو

إفيه مر عليه 47 سنة.. مشهد يجمع بين عادل إمام وسمير صبرى.. فيديو

جسدت دور نبوية فالنتينو مع الزعيم.. ماذا تعرف عن هدى المفتي

رانيا محمود ياسين تشكر جمهورها بعد ظهورها الأول فى مسلسل فلانتينو ... شاهد

وفاء صادق تشارك متابعيها بمشهد من فلانتينو

بعد السفارة في العمارة.. هذا ما قالته داليا البحيري عن الزعيم

ترشيحاتنا

أحمد الجيزاوي يصل القاهرة بعد 8 سنوات في السجون السعودية.. شاهد أول تعليق له

بعد إصابتها بـ كورونا.. رجاء الجداوي تكمل عامها الـ81 مع لعبة النسيان

بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي

مشاري راشد لـ محمد النني: الله يفتح عليك ويبارك فيك

بعد إصابتها بكورونا.. ابنة رجاء الجداوي تطالب جمهورها بمساندتها

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا ونقلها لمستشفى العزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية