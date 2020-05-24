في ذكرى ميلاده .. تعرف على حكاية ميخائيل شولوف صاحب الدوران الهادئ

عزز الأديب الروسي ميخائيل شولوخوف، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، وقت ظهوره بقوة من أهمية الكاتب، لقدرته العالية على تصوير الشخوص والغوص في الأحداث وتفاصيلها من خلال الأعمال التي كتبها.





ولد شولوخوف في 24 مايو 1905 لأب مزارع وأم أوكرانية، في قرية فيوشينسكايا التابعة لإقليم روستوف نادنو الجنوبي في بلاد القوقاز، ولم يكمل دراسته الابتدائية، ورغم ذلك أمضى في قريته معظم مراحل حياته فغدت فضاء لكافة أعماله، وتأثر ببيئته وقومه القوقاز وهم شرائح من المقاتلين جاء بها القيصر لتكون حارسا على الحدود الجنوبية للامبراطورية الروسية فأسست أخلاقياتها وأدبها الشعبي وعاداتها وتقاليدها، واستلهم منها عنوانا رومانسيا لروايته الملحمية "الدون الهادئ" التي جاز عليها جائزة نوبل، وكحققت له الشهرة العالية.





في 1924 سافر إلى موسكو ليجرب مختلف الأعمال ويمارس حظه في الكتابة والنشر والتعرف على الاوساط الادبية، وبعد عامين عاد إلى موطنه الأصلي ولم يفارقه حتى مماته.





وتزوج ميخائيل شولوخوف عام 1924 من ماريا غروموسلافسكايا ابنة قائد القوزاق السابق التي عاش معها طول عمره وانجبت له اربعة اطفال، وفي 1926 انهمك في تأليف الجزء الاول من روايته الملحمية "الدون الهادئ"، وأكمل ميخائيل شولوخوف الجزئين الاول والثاني لروايته عام 1927 وتم نشرهما في مجلة "اكتوبر" بموسكو.





وقتها راجت افتراءات انه ليس مؤلف الرواية بل استحوذ على مخطوطة كاتب آخر لا يذكر اسمه، إلا أنه عكف على تأليف الجزء الثالث للرواية ونشر مقتطفات منه في المجلات الادبية، ووصف في احد فصوله انتفاضة القوزاق الموجهة ضد حملة سلبهم حقوقهم مما حال دون متابعة نشر الكتاب.





وتسبب الأمر في عدم نشر الرواية من قبل بعض المسئولين، وقام الكاتب مكسيم غوركي بالوساطة في اعداد اللقاء الذي جرى عام 1931 في منزله بموسكو، وبعدها تمكن من نشر الرواية بعد حذف المقاطع حول الحملات الاجرامية الموجهة ضد القوزاق.





ومن أبرز روائعه الرواية القصيرة قصة "مصير انسان" التي تعتبر تحفة ادبية صغيرة هائلة العمق والألم والمأساوية، إذ انها تروي قصة انسان بسيط اضاعت الحرب كل ما اعتز به في حياته: الاسرة والمنزل والأقارب والأصدقاء، لكنها لم تتمكن من تركيعه وإهانته، وفي عام 1960 صدر المجلد الثاني لكتابه "الارض البكر"، لكنه كان من الناحية الفنية دون مستوى المجلد الاول رغم نهايته المتفائلة، وفي العام نفسه رافق شولوخوف نيكيتا خروشوف السكرتير العام للحزب الشيوعي حينذاك في زيارته للولايات المتحدة، لكنه رفض المشاركة في تمجيد "الزيارة التاريخية".





وحصل الراحل على جائزة ستالين الأدبية الكبرى سنة 1941، وعلى جائزة نوبل للآداب سنة 1965، وراى أن الجائزة أعطيت لشولوخوف في ذلك العام كنوع من التعويض على "الإساءة" التي اعتبرت موسكو أنها ألحقت بها حين منح أهل نوبل جائزتهم الأدبية لبوريس پاسترناك صاحب الرواية "الهرطوقية".





وتوقف شولوخوف عن التأليف والكتابة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وعاش بعدها إلى عام 1984، حين توفي في بلدة فيشنسكايا نتيجة إصابته بسرطان الحلق.