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محافظات

محافظ القاهرة يتابع تنفيذ إجراءات الحكومة ضد كورونا في أول أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 03:10 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
يجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم جولة تفقدية لمتابعة الاجراءات الاحترازية في اول ايام عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر ان تكون الجولة من أمام الحديقة الدولية  في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام العيد .

وفي سياق أخر نصح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المواطنين البعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد.

واوضح أن ذلك  كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد على  ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .
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