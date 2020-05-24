أرملة الشهيد أحمد الشبراوي: مسلسل الاختيار هدم المخطط التآمري ضد مصر.. فيديو

قدمت المهندسة ندى حسن أرملة الشهيد أحمد الشبراوي بطل ملحمة البرث، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحة أن الشعب المصري مطمئن لانه يعلم جيدا أن خلفه أبطال القوات المسلحة يحمونه ويدافعون عنه ضد أي عدو.





وقالت "ندى حسن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أبطال الجيش المصري يقفون حائط صد لاي عدو يحاول تهديد او زعزعة أمن وإستقرار الوطن، مؤكدة أن ابطالنا على الحدود يتلقون الرصاص دفاعا عن الوطن والمصريين في ظل هذه الظروف الصعبة.





وأشادت أرملة الشهيد أحمد الشبراوي بطل ملحمة البرث، بمسلسل الإختيار والقائمين على العمل الفني الرائع، مشيرة إلى أن مسلسل الإختيار إنجاز حقيقي خاصة أنه أثر على الفئات العمرية الصغيرة.





وأوضحت أن مسلسل الاختيار هدم المخطط التأمري ضد مصر الذي سعى إليه الخونة منذ سنوات، مؤكدة أن الشعب المصري سعيد بالمسلسل وتأثر بالأحداث كثيرا .