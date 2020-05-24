قبل العيد.. حملات ليلية لإزالة الاشغالات بالقناطر الخيرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر حملة برئاسة اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية لاخلاء ميدان القناطر الخيرية من كافة الإشغالات ورفع كافة السيارات بمحيط كورنيش النيل.

ووضعت مصدات خرسانية أمام قصر ثقافة القناطر حتى الميدان لمنع كافة أشكال التجمعات الشبابية والعائلية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق كافة المتنزهات من الحدائق وكورنيش النيل بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك أماكن التجمعات بعد الانتهاء من صلاة العيد.





وأشار ضياء إلى أن المجلس مستمر في رفع حالة الطوارئ على مدار الساعه حتى الانتهاء من إجازة العيد لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ومتابعة غلق كورنيش القناطر وغلق كافة الحدائق والمتنزهات ومنع الرحلات النيلية المعتادة على زيارة القناطر بالأعياد.





وكان محافظ القليوبية عقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك في ظل أزمة كورونا ، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها.





وتابع محافظ القليوبية مع الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.





واستعرض المحافظ آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الايجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.