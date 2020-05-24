AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل العيد.. حملات ليلية لإزالة الاشغالات بالقناطر الخيرية

الأحد 24/مايو/2020 - 03:02 ص
حملات ليلية لإزالة
حملات ليلية لإزالة الاشغالات بالقناطر الخيرية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر حملة برئاسة اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية لاخلاء ميدان القناطر الخيرية من كافة الإشغالات ورفع كافة السيارات بمحيط كورنيش النيل.
ووضعت مصدات خرسانية أمام قصر ثقافة القناطر حتى الميدان لمنع كافة أشكال التجمعات الشبابية والعائلية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق كافة المتنزهات من الحدائق وكورنيش النيل بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك أماكن التجمعات بعد الانتهاء من صلاة العيد.

وأشار ضياء إلى أن المجلس مستمر في رفع حالة الطوارئ على مدار الساعه حتى الانتهاء من إجازة العيد لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ومتابعة غلق كورنيش القناطر وغلق كافة الحدائق والمتنزهات ومنع الرحلات النيلية المعتادة على زيارة القناطر بالأعياد.

وكان محافظ القليوبية عقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك في ظل أزمة كورونا ، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها.

وتابع محافظ القليوبية مع الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة  استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات  لاستقبال أية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

واستعرض المحافظ آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الايجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.
قبل العيد.. حملات ليلية لإزالة الاشغالات بالقناطر الخيرية
قبل العيد.. حملات ليلية لإزالة الاشغالات بالقناطر الخيرية
قبل العيد.. حملات ليلية لإزالة الاشغالات بالقناطر الخيرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوريات أمنية لمنع التجمعات واستمرار غلق الحدائق في القليوبية

المحافظات تستعد لشم النسيم بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. وقف المراكب النيلية وغلق الحدائق.. وأكمنة ثابتة ومتحركة لرصد التجمعات

للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. فيديو وصور

في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات

حضرت كورونا وغاب المواطنون .. شم النسيم بلا احتفالات وغلق الكورنيش والحدائق

في شم النسيم.. دوريات أمنية على شواطئ الرياح التوفيقي بقرى القليوبية

ترشيحاتنا

بعد دفاعهم عن عناصر خلية إرهابية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون عمرو بدر والبلشي وجمال عيد

توقعات.. علماء: فيروس كورونا يختفى من العالم 4 ديسمبر

مشادة بين موظفي محافظة البحيرة والباعة الجائلين بسبب إجراءات كورونا.. صور

كان يرتدى حزاما ناسفا.. أحمد موسى يكشف سبب عدم تفجير هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

الإمام الأكبر يوافق على عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر.. 5 يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة