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فن

صبا مبارك: تصوير حارس الجبل كان صعبا للغاية

الأحد 24/مايو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة صبا مبارك عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير مسلسل حارس الجبل.

 

وقالت صبا مبارك لـ"صدى البلد": العمل كله صعب للغاية، ولعل أصعب ما واجهني هو ضغط الوقت في التصوير، وكنت أحضر للشخصية وأطورها.

 

وتابعت: "وعلى الجانب الآخر كنت مضطرة لأدائها أمام الكاميرا في نفس الوقت، وتوقفنا قليلا بسبب فيروس كورونا ولكن سرعان ما عدنا، لأننا نصور منذ ٤ أشهر في الصحراء.

 

حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة.

 

وتجسد دور "رمال" الفارسة المغوارة ويشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحنة..

 


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