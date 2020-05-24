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أصل الحكاية

بدون صلاة في الحرم المكي أو زيارات عائلية.. كورونا يحرم السعوديين من طقوس عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 07:23 ص
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
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المسلمون في المملكة العربية السعودية الأكثر تأثرا بغياب الاحتفالات المعتادة بعيد الفطر المبارك بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة وأنها مكان إقامة الشعائر الدينية كالصلاة في الحرم المكي وإذاعتها للمسلمين في العالم بأكمله، فكيف سيتأثر أهل المملكة العربية السعودية ؟

غياب الطقوس المعتادة هي أول ما سيتأثر به أهل المملكة العربية السعودية، وحرمانهم من صلاة العيد المعتادة في الحرم المكي، بعدما كان يفتح الجميع أعينهم على الشوارع المزدحمة بالرجال ذي الملابس البيضاء، وتجمعات الأطفال المبهجة في شوارع المملكة، حيث أعلنت المملكة عبر وسائل الإعلام أن صلاة العيد لهذا العام لن تقام في المساجد، وسيتم الاكتفاء بإذاعة الشعائر فقط عبر وسائل الإعلام.

وكان قد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، عن طرق الاحتفال الآمن بعيد الفطر المبارك، والتي أكثرها أمانا هو التواصل عن بعد بدون تجمعات بواسطة الهواتف احديثة والمكالمات بالصوت والصورة.

وأعلن رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، أمس السبت، عن موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين ولكن بدون حضور المصلين، وقال السديس في البيان، أن هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع.

الصلاة في المنزل مع العائلة، هذا ما سيتبعه المسلمون في الدول العربية وتحديدا في المملكة التي أجازت صلاة العيد في المنزل، بسبب فرض حظر التجول الشامل على مدار 24 ساعة، في الفترة من 23 مايو حتى 27 مايو خلال أيام عيد الفطر.

من عادات السعوديات في عيد الفطر إعداد النساء للحلوى الخاصة بالعيد مثل البسكويت، والكعك، ومعمول بالتمر، وتم استبدالها في الأعوام السابقة بالاتجاه إلى شرائها من المتاجر، ولكن يبدو أن هذا العام سيدفع السيدات إلى العودة للعادات السابقة والطهي المنزلي.

تبادل الزيارات من العادات التي تشتهر بها المملكة خاصة في الساعات الأولى بعد أداء صلاة العيد، ولكنها ستتوقف هذا العام، وبدلا منها أوضح عدد من السعوديين عن استبدالها بالمكالمات الجماعية بخاصية الفيديو، ضمن تجارب المسلمين في عيد الفطر على إحدى مجموعات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
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