زوجة الشهيد خالد مغربي: مبسوطين بمشهد إعدام عشماوي.. والاختيار ميجيش ١٠% من بطولة الشهداء.. فيديو

قالت زوجة الشهيد خالد مغربي، بطل ملحمة البرث ، إنها تابعت مسلسل الاختيار منذ بدايته، لافته إلي أنها كانت تتابع ردود أفعال الشعب تجاه المسلسل.





وتابعت زوجة الشهيد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع علي قناه "صدى البلد"، تقديم الإعلامي " أحمد موسى : كنا مبسوطين بأن جزء من الرساله بدأ يوصل للناس.. اللي جه في المسلسل ميجيش ١٠% من بطوله أي بطل من الأبطال.





وأضافت أن ما تم عرضه كان مجرد لمحات، متابعه: كل واحد فيهم يتعمله فيلم.. حتى الفيلم ميقضهومش".





وأوضحت: بقدر ما اتوجع قلبنا لما شوفنا المشاهد دي خلال عرض المسلسل، إلا أننا كنا مبسوطين.. ناس معرفهاش كلمتني وعندهم أطفال كانوا بيعيطوا إثناء ملحمة البرث.





وأشارت إلى أن المسلسل جعل للشباب والأطفال قدوة.. معقبه: بقوا قدوة للأجيال القادمة.. تابعنا لقطه إعدام هشام عشماوي وكنت مبسوطه بالمشهد.





وأردفت: مشهد إعدامه لم يشفي غليلنا.. احنا عايزين مصر خالية من الإرهاب وميبقاش في عشماوي تاني".