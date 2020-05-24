AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة الشهيد خالد مغربي: مبسوطين بمشهد إعدام عشماوي.. والاختيار ميجيش ١٠% من بطولة الشهداء.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 01:45 ص
الشهيد خالد مغربي
الشهيد خالد مغربي
Advertisements
اسراء صبري
قالت زوجة الشهيد خالد مغربي،  بطل ملحمة البرث، إنها تابعت مسلسل الاختيار منذ بدايته، لافته إلي أنها كانت تتابع ردود أفعال الشعب تجاه المسلسل.

وتابعت زوجة الشهيد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع علي قناه "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى: كنا مبسوطين بأن جزء من الرساله بدأ يوصل للناس.. اللي جه في المسلسل ميجيش ١٠% من بطوله أي بطل من الأبطال. 

وأضافت أن ما تم عرضه كان مجرد لمحات، متابعه: كل واحد فيهم يتعمله فيلم.. حتى الفيلم ميقضهومش".

وأوضحت: بقدر ما اتوجع قلبنا لما شوفنا المشاهد دي خلال عرض المسلسل، إلا أننا كنا مبسوطين.. ناس معرفهاش كلمتني وعندهم أطفال كانوا بيعيطوا إثناء ملحمة البرث. 

وأشارت إلى أن المسلسل جعل للشباب والأطفال قدوة.. معقبه: بقوا قدوة للأجيال القادمة.. تابعنا لقطه إعدام هشام عشماوي وكنت مبسوطه بالمشهد.

وأردفت: مشهد إعدامه لم يشفي غليلنا.. احنا عايزين مصر خالية من الإرهاب وميبقاش في عشماوي تاني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملحمة البرث.. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

أسر شهداء البرث يرون لحظات الاختيار.. والدة المجند علي: رفع رأسنا.. وأرملة النقيب شبراوي: فخورة بجيش بلدي

زينة عن مسلسل الاختيار: وثق بطولة شبابنا ونقدر نفرجه لولادنا ونفتخر بيه

بعد عرض الحلقة ٢٨ من الاختيار.. هاشتاج ملحمة البرث يحتل الصدارة على تويتر

خالد مغربي "دبابة" يتصدر تويتر بعد إذاعة الحلقة الـ 28

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

ترشيحاتنا

قصة مقتل أية هاشم التي هزت بريطانيا .. تفاصيل

ماسك البشرة الجافة لإطلالة ناعمة في العيد

الجيش الوطنى الليبي يأسر 12 مرتزقا سوريا من ميليشيات أردوغان

تكبيرات صلاة العيد.. عددها وكيفية أدائها فى البيت

أخبار الاهلي .. رمضان صبحي يقترب من الانضمام للمارد الاحمر نهائيا.. أسباب تعثر صفقة باهر المحمدي

الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر .. لا يعرفها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة