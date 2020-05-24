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نجل طبيب شهيد كورونا: تكريم الرئيس السيسي رفع معنوياتنا

الأحد 24/مايو/2020 - 02:58 ص
الدكتور كام محمود
الدكتور كام محمود شهيد الجيش الأبيض
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حمزة شعيب
أعرب الدكتور محمود كارم ، نجل الدكتور كارم محمود شهيد الجيش الأبيض، عن سعادته الكبيرة لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لشهداء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19، قائلا إن تكريم الرئيس السيسي رفع معنوياتهم.

وأضاف كارم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد وسام على صدر عائلات الأطقم الطبية،  الريس طيب خاطرنا جدًا..وكنا عارفين ده ومتوقعينه".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدر التضحيات التى يقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا كونه إنسان وطنى ويحب شعبه.

وأردف نجل الدكتور كام محمود شهيد الجيش الأبيض: الرئيس السيسى كان أول فرحة دخلت بيتنا بعد وفاة والدى.. ومهما قلنا لن نوفى الرئيس قدره".
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