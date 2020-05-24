السهرة صباحي.. صدى البلد تشارك سيدات الإسماعيلية الاحتفال بليلة العيد

ليلة العيد من المناسبات المقدسة لدي المصريين، وخاصة للية عيد الفطر المبارك والتي يودع بها المواطنون شهر رمضان الكريم ويستقبلون العيد وفرحته.





ومن اهم مظاهر فرحة العيد بمحافظة الإسماعيلية، التجمع الأسري لإعداد الحلوي وأطيبها.





اقرأ أيضًا:









شهيرة سمير، سيدة اسمعلاوية، حرصت علي مشاركة صدي البلد، بصور أعداها لكحك العيد.





وتقول: برغم الحظر و انتشار فيروس كورونا، لم نتخلى عن جو و بهجة العيد و أعلنا التحدى و رجعنا تانى لأحلى أيام الطفولة و اشترينا الدقيق و السمن و أتجمعنا بعد فترة كبيرة اوى حوالين الترابيزة علشان نعمل الكحك و البسكويت و شغلنا الفرن و انتشرت الروائح الجميلة فى البيت و العمارة كلها".





وتضيف: "إحساس تانى خالص مختلف عن الشراء جاهز من المحلات، و الصراحة أوفر جدا كمان فى الأيام دى، الحظر جمعنا من تانى بعد ما كانت مشاغل الحياة مفرقانا".