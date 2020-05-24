ملحمة شدوان.. النصر بعد 36 ساعة قتال للصاعقة وصارت عيدًا للبحر الأحمر

شدوان جزيرة صخرية صغيرة تقع فى مدخل خليج السويس على مسافة 35 كم من الغردقة تقريبا تبلغ مساحتها نحو 70 كم مربع دارت على ارضها وفوق مياهها معارك عنيفة بالقصف الجوى المركز والنيران الكثيفة والقتال المتلاحم، خلال يومى 21 و 22 يناير 1970 فكانت ذكرى معركة شدوان هى عيد قومى لمحافظة البحر الأحمر.





يقول محمد عبده حمدان مؤرخ بالبحر الأحمر ورئيس مدينة القصير الأسبق واحد أبناء المحافظة: قواتنا المسلحة كانت تصلى العدو الاسرائيلى نيرانا حامية على جبهة القناة وكان لذلك اثر كببر وسئ على الروح المعنوية فى اسرائيل جيشا وشعبا فاتجهت انظار قادتهم الى جزيرة شدوان فى عمل جانبى بعيدا عن قواتنا الرابضة على جبهة القتال ولعدة عوامل اهمها الموقع الاستراتيجى للجزيرة وصغر حجم القوة الموجودة فيها حيث كانت القوة المصرية الرابضة على ارض الجزيرة لا تزيد على مائة جندى وضابط فارسلوا طائراتهم فى مجموعات متلاحقة اخذت تقصف شدوان قصفا شديدا مركزا على مدى 4 ساعات تمهيدا لعملية النزول فى الجزيرة وأعقبوا ذلك بكتيبة مظلات كاملة تضم نحو 500 جندى وضابط قاموا بنقلهم جوا بطائرات الهليوكوبتر الى الجزء الشمالى من الجزيرة الذى كان خاليا من اى جندى مصرى .





وأضاف حمدان ان الجيش الإسرائيلى واستقدم معه الصحفى الأمريكي بوشينسكى ليكون شاهدا على المعركة ليكتب عنها ويصفها لعل فى هذا رفعا للروح المعنوية داخل اسرائيل و انقسمت الكتيبة الإسرائيلية الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى لمهاجمة مواقعنا الدفاعية فى الطرف الجنوبى والمجموعة الثانية لمهاجمة جهاز الرادار والمجموعة الثالثة لمهاجمة الفنار ثم تحركت هذه المجموعات الثلاث جنوبا وأخذت تقترب من مواقعنا وتعالت مكبرات الصوت الاسرائيلية تنادى بالتسليم وانه لا فائدة من المقاومة والقتال لكن لا مجيب ولا صوت ولا حركة لان القائد المصرى امر قواته إلا تبدأ بإطلاق النيران وانخدعت قوات العدو ظنا منها ان القصف المركز قد قضى على موقع القيادة واباد القوة الصغيرة التى كانت بالجزيرة وفى الوقت المناسب اذا بالقائد يامر رجاله ان يفتحوا النيران على العدو فانهالت القذائف على الجنود الاسرائيليين بغزارة وبدقة وباحكام من كل الاتجاهات وتكبد العدو خسائر كبيرة فى الافراد والمعدات واستمرت المعركة رهيبة حامية الوطيس على مدى 36 ساعة هى الفترة التى مكثها العدو فوق ارض الجزيرة حتى انه طلب امدادات من مواقعه الخلفية وعندنا فى البحر انطلق بعض.





وأضاف حمدان ان رجالنا بالجيش المصرى انطلقوا بلنشين من لنشات الطوربيد الى جزيرة شدوان لنجدة زملائهم فتصدت لهم طائرات العدو وكان المقدم حسنى حماد قد صمم على التحرك مع اللنش الاول واصدر اوامره لرجاله بالاشتباك مع الطائرات فاصبب اللنشان وفى هذه الاثناء اصيب البطل حسنى حماد اصابة بالغة فامر رجاله بان يلقوا بانفسهم فى البحر وتحت وابل النيران وصل الرجال الشجعان الى الشاطئ ومعهم جثمان قائدهم الشهيد حسنى حماد وعلى الشاطئ وقف وتزاحم أفراد الشعب من أبناء الغردقة كل يريد الوصول الى شدوان لنجدة رجالنا البواسل وصمم عدد من الصيادين على التطوع لنقل الإمدادات ومجموعات من الجنود وبينما أحد قوارب الصيد يقوم بهذا العمل الوطنى سقطت عليه قذيفة معادية واستشهد اثنان منهم هما حسين محمد جاسر وحميد عتيق مبروك.



