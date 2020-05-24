شاهد عيان الحلقة الأخيرة.. تحول هنا شيحة يطيح بمنظمة دولية فاسدة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "شاهد عيان " المذاع على قناة النهار خلال شهر رمضان أحداث تشويقية، حيث اكتشف وهيب العزازي "محمد لطفي" خداع ندى "هنا شيحة" لهم ليقبض عليها وينقلها لأحد المخادع الخفية لتعذيبها بصحبة شقيقتها.





وقالت ندى لوهيب: مش كل الناس زيك يا وهيب يبيعو أي حاجة واي حد عشان الفلوس.. أنا مش زيك أنا أنضف مليون مرة ماتقارنيش بيك.





وأثبتت ندى أنها لم تخن مبادئها و بلدها يومًا، ولكنها كانت تحاول التقرب لوهيب حتى تستطيع الإيقاع به على اعتبار أنه أحد الأذرع في جهة تمول السلاح لداخل مصر، وأن أبو حماد وعدنان واجه منظمة دولية كبيرة تديرها دول معادية لمصر من أجل بث الخوف وعدم الاستقرار ومنع التقدم بالبلاد والمنطقة بأكملها.





وتنتهي الأحداث من "شاهد عيان " بهجوم الشرطة على المكان وتلقي القبض على وهيب، ليخرج الجميع بسلام في نهاية الحلقة، بعد أن تمكنت ندى من التجمع مع ابنتها وعمر أخيرا، وراجح مع ليلى أيضا، ويتمكنون من القضاء على التنظيم الإرهابي.







