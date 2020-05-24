9 أسباب مؤشر على الاتجاه إلى الطلاق

ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة الطلاق، لذلك كشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير عن أسباب تؤكد أنك فى طريقك إلى الطلاق









1. القضايا المتعلقة بالمال



يمكن أن تؤثر القضايا المتعلقة بالمال على حياتك الزوجية حقًا، قد لا تتمكن من الاعتراف بذلك ولكن المشاكل المالية يمكن أن تضر بعلاقتك بأسوأ الطرق الممكنة.











يمكن أن تؤثر الطريقة التي تصنع بها وتنفقها وتدخر المال على حياتك الزوجية وقد لا تدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان.











قد لا يتفق الأزواج مع بعضهم البعض على الأمور المتعلقة بالتمويل. هذا يمكن أن يؤدي إلى الاستياء، وقد يتمسك المرء بالحقد لفترة طويلة مما قد يزيد من تفاقم الوضع.











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2. الخيانة الزوجية

يمكن أن تؤدي العلاقات خارج نطاق الزواج والغش للزوجين إلى نهاية الحياة الزوجية في وقت قصير. زواجك سوف ينهار ويتحطم مثل قطع النظارات المكسورة في وقت قصير، لم يعد هناك ثقة، وبما أن الثقة هي أحد العوامل المهمة المسئولة عن جعل علاقة الزواج قوية، فقد لا تتمكن من إصلاحها.









3. عدم الاحترام والتوافق



الاحترام المتبادل والتوافق مسؤولان بنفس القدر عن الحفاظ على قوة الزواج والعلاقة. يمكن أن يؤدي تمرير التعليقات المتوسطة والجنسية على بعضهم البعض إلى الطلاق حيث قد يشعر الشخص بالسوء. علاوة على ذلك، إذا لم يكن الزوجان متوافقين مع بعضهما البعض، مما يعني أن الأفراد غالبًا ما يشعرون بصعوبة التكيف مع بعضهم البعض بسبب الاختلافات في الأفكار والآراء والمنظورات، فإن هذا يمكن أن يؤثر أيضًا على العلاقة.











4. التوقعات والآراء غير العملية



كل شخص لديه بعض أو بعض التوقعات الأخرى من علاقته أو الحياة الزوجية. على سبيل المثال، قد يرغب المرء في أن يكون شريكًا ذكيًا ومجتهدًا بينما قد يرغب الآخر في الحصول على شريك رومانسي محب للمرح. هذه التوقعات ليست سيئة حتى تكون واقعية وعملية.











في اللحظة التي تميل فيها إلى الحصول على بعض التوقعات غير الواقعية من شريكك ، فقد تسوء الأمور، علاوة على ذلك، كزوجين، فإن إبداء آراء سيئة واتهام بعضكما البعض بكل شيء يمكن أن يكون له تأثير كبير على علاقتك. زوجك هو نصفك الآخر، وبالتالي، فإن الحصول على رأي سيئ وسلبي عنه قد يكلفك الكثير.











5. قلة الحب بين الزوجين



قد يكون تراجع الحب سببًا آخر للطلاق بين الزوجين. قد لا يكون لديهم مشاعر رومانسية لبعضهم البعض بعد الآن. يمكن أن تكون الأسباب وراء ذلك هي الحجج المستمرة، والتوقعات غير المحققة، والغش، وانعدام الاحترام والتفاهم المتبادل. حسنًا، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأزواج لا يعود لديهم مشاعر تجاه بعضهم البعض. ولكن بمجرد عدم وجود حب، قرروا أن يفترقوا عن طرقهم.











6. أي نوع من الإساءة في الزواج



أي نوع من الإساءة مثل الجسدية أو العاطفية أو العقلية يمكن أن يضعف الزواج إلى حد كبير. عندما يدخل الإساءة إلى علاقة أو زواج، فإنه ينتزع بطريقة ما الحب والعاطفة من الحياة الزوجية. قد يفقد الضحية ثقته بنفسه ويشعر أنه لا قيمة له.











هناك العديد من النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. قرروا الخروج من زواجهما السام والمسيء للحصول على طريقة حياة أفضل.











7. الشعور بعدم الاستعداد في الزواج



إذا تزوج شخص مبكرًا جدًا أو ضد إرادته، فقد يؤدي هذا أيضًا إلى الطلاق، في مثل هذه الحالة من الزواج القسري، قد لا يكون المرء على استعداد لتحمل المسئوليات التي تأتي مع الزواج. أيضًا، قد لا يكون الشخص قادرًا على تجاوز علاقاته السابقة، وبالتالي، قد لا يكون قادرًا على التواصل مع حياته الزوجية. هذا يمكن أن يخلق أيضًا مشاكل خطيرة في الزواج والتي يمكن أن تؤدي إلى الطلاق.









8. نقص الحميمية الجسدية



يمكن أن تكون هناك أوقات قد تمر فيها الحياة الزوجية بنوبة جافة. ولكن إذا كان هناك نقص في الحميمية، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الطلاق.











عدم وجود علاقة حميمة ليس فقط عدم وجود علاقة جسدية ولكن أيضًا عدم الانخراط في الحضن والعناق والقبلات والصلات المادية الأخرى. يشير إعطاء زوجك كتفًا باردًا وتجاهله طوال الوقت بوضوح إلى عدم وجود علاقة حميمة بين الزوجين.











9. غياب الدعم العاطفي