ارتفاع تراخيص الاستثمار الأجنبي بالسعودية 20% بالربع الأول من 2020

أعلنت السعودية في تقرير رسمي، تنامي حجم الرخص الممنوحة للاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20% عن الربع الماضي والربع المقارن من عام الماضي 2019، ما يؤكد الرؤى السابقة حول متانة الاقتصاد السعودي ليكون حاضنا آمنا للاستثمارات الأجنبية حتى في ظل الأزمات العسيرة.





وقالت وزارة الاستثمار السعودية أنه تم إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بزيادة بلغت نحو 19% عن الفترة ذاتها من عام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي 2019، مفصحة في الوقت ذاته عن أن حركة النشاط الاستثماري شهدت تباطؤا خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا "كوفيد - 19" على الاقتصاد العالمي.





اقرأ أيضا:





وأشارت الوزارة في تقرير عن مستجدات الاستثمار الربعي تم نشره على منصات " استثمر في السعودية "؛ إلى أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، والخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودية.









من جهتة، قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار إن المملكة منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حياة الإنسان وسلامته أولا، موضحا أن ترجمة هذا على أرض الواقع كان عبر 50 إجراء وقائيا اتخذتها الدولة لضمان سلامة المواطن والمقيم، كان بينها التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وإيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية وغيرها.





وأشار الفالح إلى أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كان أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الآثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر بـ45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص.