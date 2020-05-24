زوجة بطل ملحمة البرث: الشبراوي كان يمهد لى أنه مشروع شهيد منذ الخطوبة

قالت المهندسة ندي حسن زوجة الشهيد أحمد الشبراوي بطل ملحمة البرث، أن مسلسل الاختيار عمل عظيم.





وقدمت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، التهنئة إلى الجميع بحلول عيد الفطر المبارك، وقالت «كل سنة ومصر في أمان وجيشنا يتواجد في الحدود يحمي مصر من أي معتدين ويتلقون الرصاص في صدورهم.





وأضافت زوجة الشهيد الشبراوي: "لى الشرف أنى أكون زوجة الشهيد، الشهيد كان جدع ومصرى أصيل يحب بلده وعارف يعنى أيه عرض ووطن ونخوه".





وأشارت إلى أن الشهيد كان يحاول دائمًا أن يمهد لى أنه مشروع شهيد منذ أن كنا فى بداية حياتنا ، مردفة: "وإحنا مخطوبين وهو بيقول لى أنا مشروع شهيد حتى بعد الزواج والانجاب كان يردد ذلك وعندما كنت أحزن كان يقول لى أن الشهادة ليست بالشئ الهين ولا كلام وبس ده شئ ضرورى من أجل الحفاظ على الوطن".





وأكدت زوجة الشهيد أحمد الشبراوي ان مسلسل الاختيار هدم المخطط الذي يحاك ضد مصر.