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رياضة

مرتضى منصور يحسم مصير اللاعبين المعارين إلى الاتحاد وسموحة

الأحد 24/مايو/2020 - 02:54 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وأضاف منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك أن رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد إذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك.

ويستعد الزمالك لبناء فريق قوي وتدعيم صفوفه قبل العودة للدوري، او بدء موسم جديد. 


ويحتل الزمالك المركز الرابع في في الترتيب العام لبطولة للدوري الممتاز قبل توقفه. 

جدير بالذكر أن، تم تعليق النشاط الرياضي تزامناََ مع قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 


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