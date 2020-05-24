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اقتصاد

بسبب كورونا.. البورصة العراقية تعقد 3 جلسات فقط الأسبوع الماضي

الأحد 24/مايو/2020 - 05:00 ص
البورصة العراقية
البورصة العراقية
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وكالات
نظمت البورصة العراقية خلال الأسبوع الماضي ثلاث جلسات تداول, بعدما قرر مجلس محافظها تقليص عدد جلسات التداول من خمس أسبوعيًا إلى ثلاث جلسات، في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

وأوضح المدير التنفيذي للبورصة في بيان صحفي اليوم أن عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت 104 شركات مساهمة فيما تم تداول أسهم 32 شركة خلال جلسات الأسبوع الماضي، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول لأسباب شتى 22 شركة.

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وبينت البورصة العراقية، أن عدد الأسهم المدرجة في السوق الأسبوع الماضي بلغ 12.288 ترليون سهم، وأن قيمة الأسهم المتداولة 2.788 مليار دينار عراقي.

وبلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في البورصة العراقية الأسبوع الماضي 246 مليون سهم ,بقيمة 218 مليون دينار.
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