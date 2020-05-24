جامعة أسوان تحيل واقعة المريض المسن إلى النيابة الإدارية

أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه أصدر قرارًا بتحويل المتسبب بشأن واقعة المريض جلال. م. ع المسن والبالغ من العمر 70 عامًا إلى النيابة الإدارية حيث تم تحويله إلى مستشفى الصدر من قبل إدارة المستشفى الجامعى، وكانت قد وافته المنية قبل وصول سيارة الإسعاف.





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه تم إجراء التحقيق فى واقعة خروج المريض من المستشفى الجامعى قبل وصول سيارة الإسعاف لنقله لمستشفى الصدر حيث أنتهى التحقيق المبدئى مع المتسبب فى خروجه قبل وصول سيارة الإسعاف بإحالة ملف التحقيق إلى النيابة الإدارية.





وجارى إستكمال إجراءات التحقيق، بناءًا على التقرير المبدئى الذى تم عرضه من الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعى على الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى ثم رفعه إلى الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .





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وكشف الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا، قائلا إن المريض جلال.م.ع ٧٠ سنة دخل قسم العناية المركزة للقلب بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٠ وتم تحسن حالته بخصوص القلب.





وأشار الدكتور أشرف معبد الى أن الفحوصات والأشعة المقطعية على الصدر تبين الإشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف بأنه طبقًا لقرار وزيرة الصحة يتم تحويل كل حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد إلى واحدة من المستشفيات الثلاث داخل مدينة أسوان وهى مستشفى التأمين الصحى، ومستشفى الصدر بأسوان، ومستشفى غرب أسوان.





وبناءً عليه تم تحويل المريض رسميًا إلى مستشفى الصدر بأسوان وتم تسليم خطاب التحويل إلى ابنه، ولكن فوجئنا بوجود المريض خارج أسوار المستشفى ويتم تصويره.



