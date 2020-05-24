روجينا: رفضت دور فدوى في البداية.. وأنا وأحمد زاهر قطبين.. فيديو

قالت الفنانة روجينا، إنها لم تكن تتوقع أن تنجح شخصية فدوى، في مسلسل البرنس، إلا أن محمد سامي كان متوقع ودائما يقول لها أن الشخصية "هتكسر الدنيا".
وتابعت روجينا خلال حوارها ببرنامج "mbc trending"، المذاع على قناة "mbc4": فدوى ست مفترية وبتاخد من الدنيا أكتر ما بتديها..وعارفة أنها مفترية ومفيش حد يقدر يكلمها".
وأضافت: في تفاهم بيني وبين أحمد زاهر بالعنين غريب..وهو نفس مدرستي والمذاكرة الجامدة..احنا قطبين والتقوا".
وأوضحت أن مشهد الرومانسية مع فتحي وأنها تاخد حقها منه كان من أصعب المشاهد في المسلسل، معقبه: محمد كان عامل فيه مليون نقلة ومليون إداء..بعد ما خلصت المشهد كنت سعيدة وارتحت".
وأردفت: لما محمد قالي على الدور وأني تاجرة مخدرات قولت لا مش للدرجادي بقي.. انت شوفت فيا إيه عشان أبقي تاجرة مخدرات".
وأشارت إلي أن شخصية فدوى أثرت عليها منذ مذاكرتها لها، متابعه: كانت معايا طول ما انا بتعامل مع بناتي وفي البيت.. وهما كانوا وقتها مستغربني.. ويقولولي لا يا ماما متتكلميش كدا.
وتابعت روجينا خلال حوارها ببرنامج "mbc trending"، المذاع على قناة "mbc4": فدوى ست مفترية وبتاخد من الدنيا أكتر ما بتديها..وعارفة أنها مفترية ومفيش حد يقدر يكلمها".
وأضافت: في تفاهم بيني وبين أحمد زاهر بالعنين غريب..وهو نفس مدرستي والمذاكرة الجامدة..احنا قطبين والتقوا".
وأوضحت أن مشهد الرومانسية مع فتحي وأنها تاخد حقها منه كان من أصعب المشاهد في المسلسل، معقبه: محمد كان عامل فيه مليون نقلة ومليون إداء..بعد ما خلصت المشهد كنت سعيدة وارتحت".
وأردفت: لما محمد قالي على الدور وأني تاجرة مخدرات قولت لا مش للدرجادي بقي.. انت شوفت فيا إيه عشان أبقي تاجرة مخدرات".
وأشارت إلي أن شخصية فدوى أثرت عليها منذ مذاكرتها لها، متابعه: كانت معايا طول ما انا بتعامل مع بناتي وفي البيت.. وهما كانوا وقتها مستغربني.. ويقولولي لا يا ماما متتكلميش كدا.