سكان عزبة عبدالقادر موطير يشكون من انقطاع المياه منذ ١٥ يوما

ارسل القارئ مهدي محمد شكوى لخدمة بين الناس يتضررون فيها من انقطاع المياه منذ ١٥ يوما .
قال محمد في شكواه: "نعاني نحن سكان عزبة عبد القادر موطير التابعة لمنشية السادات بمركز سنورس بانقطاع المياه منذ أكثر من خمسة عشر يوما وتم تقديم أكثر من شكواه لكن دون جدوى .
وطالب مهدي محمد المسؤولين بحل هذه المشكلة لتضرر اهل القرية من عدم وجود مياه صالحة للاستخدام .
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للتواصل مع القارئ الاتصال علي رقم 01144849832 .
يقدم موقع صدي البلد خدمة بين الناس للتواصل بين المواطنين والمسؤولين للتواصل الاتصال علي رقم 5731 او01025555056