سكان عزبة عبدالقادر موطير يشكون من انقطاع المياه منذ ١٥ يوما





قال محمد في شكواه: "نعاني نحن سكان عزبة عبد القادر موطير التابعة لمنشية السادات بمركز سنورس بانقطاع المياه منذ أكثر من خمسة عشر يوما وتم تقديم أكثر من شكواه لكن دون جدوى .





وطالب مهدي محمد المسؤولين بحل هذه المشكلة لتضرر اهل القرية من عدم وجود مياه صالحة للاستخدام .





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للتواصل مع القارئ الاتصال علي رقم 01144849832 .





يقدم موقع صدي البلد خدمة بين الناس للتواصل بين المواطنين والمسؤولين للتواصل الاتصال علي رقم 5731 او01025555056

ارسل القارئ مهدي محمد شكوى لخدمة بين الناس يتضررون فيها من انقطاع المياه منذ ١٥ يوما .