AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع محمد محمود يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 24/مايو/2020 - 10:24 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
Advertisements
احمد قطب
أرسلت القارئة نيفين مراد شكوى لموقع صدى البلد، بسبب انتشار الكلاب الضالة في منطقتها.

وقالت القارئة في شكواها:"نعاني نحن سكان شارع محمد محمود بوسط البلد بمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة وتسببت في عقر عدد كبير من كبار السن والأطفال".

وأوضحت نيفين مراد أنه تم تقديم أكثر من شكوى ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات.

وناشدت القارئة المسئولين سرعة اتخاذ اللازم حول هذه المشكلة .

يقدم موقع صدى البلد خدمة بين الناس وهي همزة الوصل بين القراء والمسؤولين للتواصل مع هذه الخدمة الاتصال علي رقم 5731 او01025555056 .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان الإمام الغزالى بإمبابة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة بشارع شامبليون بوسط البلد

سكان شارع اللبيني بالجيزة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة.. شاهد

سكان فيصل يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

سكان شارع علي منجد بشبرا يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

أهالى شبرا يستغيثون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

توقف جميع المواصلات العامة والمترو بخلاف الميكروباص والملاكي.. تفاصيل

بعد صلاة عيد الفطر.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أمور في الدنيا

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

وزارة الأوقاف تعلق على فيديو «نبروه» المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر