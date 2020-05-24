سكان شارع محمد محمود يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسلت القارئة نيفين مراد شكوى لموقع صدى البلد، بسبب انتشار الكلاب الضالة في منطقتها.
وقالت القارئة في شكواها:"نعاني نحن سكان شارع محمد محمود بوسط البلد بمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة وتسببت في عقر عدد كبير من كبار السن والأطفال".
وأوضحت نيفين مراد أنه تم تقديم أكثر من شكوى ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
وناشدت القارئة المسئولين سرعة اتخاذ اللازم حول هذه المشكلة .
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