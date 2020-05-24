سكان شارع محمد محمود يشكون من انتشار الكلاب الضالة

وقالت القارئة في شكواها:"نعاني نحن سكان شارع محمد محمود بوسط البلد بمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة وتسببت في عقر عدد كبير من كبار السن والأطفال".