بفيديو قصير.. رانيا فريد شوقى تهنئ جمهورها بعيد الفطر





كتبت على الفيديو: "كل سنة و انتم طيبين و بخير يارب

عيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله".





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نال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالتالى:





كل سنة وانتي طيبة وبخير وبصحة وسعادة ويعود عليكي الايام بخير وعلي الاسرة الكريمة

وانتي بالف خير

عيد مبارك عليكي

وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.









