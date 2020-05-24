أول فوج بعد أزمة كورونا.. 70 سائحا مصريا يصلون الغردقة

كشف مصدر سياحي بالبحر الاحمر ان امس الاول كان موعد وصول 70 سائحا مصريا إلى فنادق الغردقة.





وأضاف أنه استقبالهم وسط اجراءات احترازيه مكثفه، حيث تم قياس درجات الحراره الخاصه بهم وتعقيم جميع الادوات والحقائب التي كانت بحوزتهم والتزمت ايضا الفنادق بالتعليمات التي اقرتها وزاره السياحه مثل توفير عياده في كل فندق وطبيب والتاكد من ادوات التعقيم مع عدم وجود اي تجمعات والحفاظ على مسافات الامان بين السياح.





وأوضح المصدر ان هناك فنادق اخرى حصلت على شهاده السلامه المهنيه و لم تستقبل اي سياح حتى الان من السياحه الداخليه ومن المتوقع ان تستقبل فنادق البحر الاحمر عددا من السياح خلال اجازه العيد.





وشددت وزاراة السياحه على التزام الفنادق بنسب ال 25 في المئه من الطاقه الاستعراضيه لهم مع منع اي انشطه تحتوى على تجمعات اصل اقامه الافراح او الحفلات وكذلك الالتزام بكاسات التعليمات والاجراءات الخاصه بالمطاعم و حمامات السباحه داخل الفنادق.



