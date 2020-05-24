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محافظات

إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 05:59 ص
إزالة ٣٠٠ حالة اشغالات
إزالة ٣٠٠ حالة اشغالات طريقة بحملة لمتابعة قرار الحظر بايتاى
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جمالات الدمنهورى
قاد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حملة مسائية مكبرة فجر اليوم الأحد  ويرافقها قوة من مركز الشرطة لإزالة الإشغالات ومتابعة مدى الإلتزام بتطبيق قرار الحظر لرئيس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و إزالة كافة الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين و التصدي الحاسم للمخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٠٠ حالة اشغال ثابت و متحرك بشوارع شرق وغرب المدينة ، كما تم رفع الإشغالات والباعة المفترشين بالطرق العامة وتم رفع جميع الإشغالات رفع الإشغالات وشملت منطقة شارع الجمهورية و الكوبري الملاحي و منطقة المحكمة و أمام المستشفي العام و اول طريق امليط و غرب المدينة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


و أكد محمد كجك رئيس المدينة علي استمرار تلك الحملات بشكل يومي لردع المخالفين و لتحقيق السيولة المرورية و التصدي الحاسم للمخالفين.

وفى سياق متصل شهدت مدينة ايتاى البارود حملة نظافة مكبرة قادها رضوان الابراشي رئيس قسم النظافة بالوحدة المحلية بشوارع المدينة خلال الفترة المسائية و كذلك تفريغ صناديق القمامة و رفع القمامة من الطرق الرئيسية.

واكد رئيس المدينة علي استمرار أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية لرفع كفاءة منظومة النظافة و الحفاظ على المظهر الحضاري.

إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
إزالة 300 حالة إشغال طريق بـ ايتاى البارود.. صور
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